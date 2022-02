7 consecuencias en el primer día de la guerra

1) El Gobierno ucraniano informó que el primer saldo, tras la oleada de ataques de Rusia a su territorio, fue de 147 muertos. Además, alrededor de 100.000 ucranianos huyeron de sus hogares para buscar refugio, según indicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

2) El presidente Volodimir Zelensky decretó el jueves la movilización general del pueblo ucraniano, de acuerdo con un decreto oficial. Todos los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibida la salida del país, donde rige la ley marcial.

3) “Todo lo que ocurre en Ucrania es una medida obligada. No nos dejaron ninguna oportunidad de actuar de otra manera” , sostuvo Vladimir Putin al momento de justificar el ataque. “Rusia sigue siendo parte de la economía mundial. No tenemos la intención causar daño a un sistema del que formamos parte -advirtió el Presidente ruso-. Me parece que nuestros socios deben entenderlo y no plantearse la tarea de echarnos de ese sistema”.

4) “Putin eligió la guerra y sufrirá las consecuencias”, dijo Joe Biden, y calificó de brutal el ataque ruso a Ucrania. “Voy a presentar una serie de sanciones; vamos a limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, libras y yenes”, afirmó el Presidente de Estados Unidos. Y agregó: “vamos a limitar la capacidad de su ejército, impondremos barreras para que no puedan competir en la vida tecnológica del siglo XXI”. Biden subrayó que Estados Unidos no enviará tropas a Europa. “Nuestras fuerzas no van a participar en el conflicto, pero van a defender a los aliados de la OTAN. Estamos más unidos que nunca. Como respuesta a la agresión, autoricé el despliegue sobre el terreno de fuerzas que ya han estado en Estonia, Letonia, Lituania y Rumania”.

5) La Casa Blanca y varios países de la Unión Europea (UE) comenzaron a aplicar sanciones, en su mayoría económicas, que afectan tanto al Gobierno ruso como a varios de los multimillonarios que forman parte del entramado de poder de Putin. Se trata, sobre todo, de congelamiento de fondos bancarios y paralización de contratos.

6) No obstante, Alemania, Italia, Hungría y Chipre, países que tienen vínculos económicos fuertes con Rusia, pidieron a la Unión Europea que no vaya a fondo con las penalizaciones. Básicamente, que no se desvincule a Rusia de SWIFT, una red de pagos de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. Desde 1973 SWIFT es la base del sistema financiero global porque lo usan 11.000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias. Sin Rusia en esa red las finanzas mundiales podría sufrir un descalabro. Si la UE acepta este pedido será un salvavidas capaz de evitar el aislamiento de Putin de la comunidad global.

7) Apenas se conocieron los ataques contra Ucrania nacieron manifestaciones en contra de la guerra, de distinta naturaleza y en todo el mundo. Incluso en Rusia, donde 1.528 personas que participaban en las marchas fueron detenidas (la mayoría en Moscú y muchas en San Petersburgo). Así lo informó la ONG de derechos humanos OVD-info. Alrededor de 2.000 personas se reunieron en la céntrica plaza Pushkin de Moscú, unidas por el grito: “¡No a la guerra!” El Gobierno anunció que reprimirá si se organizan nuevas manifestaciones.