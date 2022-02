Un peligroso brote de gripe genera preocupación

Como si lo que venimos sufriendo desde hace dos años no fuera suficiente, los virus respiratorios siguen sin dar descanso. Ahora Nación emitió un alerta sobre un brote importante de gripe en el país, surgido en el retorno de personas que estuvieron en el hemisferio norte de vacaciones, en medio del invierno. Ante esto la recomendación de seguir con los mismos cuidados que sostenemos desde hace dos años es fundamental, incluido el uso del barbijo, y más cuando aún no comenzó la vacunación y estamos a pocos días del comienzo de clases.

“Hay muchas cosas en el aspecto sanitario que se le pueden criticar a este gobierno, pero hay que destacar que la vigilancia epidemiológica es excelente, admirable. Sobre todo lo que pasa con los virus a partir de la covid están haciendo bien las cosas”, explicó la infectóloga Aída Torres, directora médica del Centro de Estudios Infectológicos y Vacunación de Tucumán (Ceivac). “Estamos viendo que hay un alerta por la gripe, cosa que es muy importante, diría inédito. Siempre hay casos de gripe pero en verano muy pocos. Ahora, desde principios de enero de 2022, ya se registraron más de 200 casos en adolescentes y niños y los síntomas se confunden con covid. Por eso en nuestro instituto empezamos a hacer panel total de vías respiratorias. Esto es como si fuera un adelanto del invierno, con gripe de síntomas muy parecidos a Ómicron, lo que podría explicar muchos falsos negativos que se están difundiendo”, afirmó.

Los linajes

Según Torres, todo se debió a la flexibilización que se hizo de viajes internacionales, y a que los turistas trajeron el virus desde el norte. “Estamos viendo las mismas cepas, como el linaje Victoria, que se manifiesta mucho en adolescentes y niños, dando enfermedad grave en algunos casos. La gripe tiene tratamiento temprano. La Nación está haciendo una advertencia y debemos estar atentos. Por eso, repito, ante los síntomas, se debe hacer un panel respiratorio completo. La gente cree que va por covid y como le da negativo se despreocupa, pero la gripe también puede ser grave. Y si no se los trata pueden pasar el virus a personas mayores de más de 60 años, lo que hace más compleja la cosa”, analizó. “Si hay contagios, hay que aislar a la persona. Por suerte es probable que desde el 15 de marzo se pueda comenzar a vacunar con la cuádruple. Pero hay que cuidarse mucho”, agregó. Torres aseguró que una misma persona puede tener las dos enfermedades al mismo tiempo. “Hoy tenemos todos los conocimientos, hay que aislarse cuando se está enfermo, el niño no puede ir enfermo al jardín, ni al colegio. Por eso la vacuna es obligatoria para menores de cinco años y para mayores de 62, pero deberían vacunarse todos. En pocos días comienzan las clases y hay que hacer tratamiento temprano y detección para evitar más contagios. Recordemos que igual que con el coronavirus, con la gripe uno puede estar vacunado e igual contagiar”, remarcó. “Nadie sabe cómo se va a comportar el virus de la gripe, baja la covid y aumenta la gripe. Si el test me da negativo para covid, me hago un panel respiratorio. La vacuna da una protección de seis meses para la gripe ya que es una enfermedad estacional. Hay que hacer diagnóstico, tratamiento y aislamiento”, finalizó.

En marzo

Por su parte, Ricardo Cortez, jefe de Inmunizaciones del Siprosa, aseguró que “no nos avisaron una fecha cierta del envío de dosis todavía, pero entendemos que será en marzo y se vacunará a las personas de riesgo, como personal de salud, embarazadas, las puérperas, hasta 10 días después del nacimiento, bebés de 6 a 24 meses y personas mayores de 60 años, además de las que tengan enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencia, VIH, asplenia y transplantados, y obesos, diabéticos, y otros grupos de riesgo. A todos hay que vacunarlos. Lo haremos en todos los vacunatorios de las provincias, en los CIC, hospitales, etcétera. Se comunicará cuando las vacunas estén disponibles”. “Ahora ya quedó sin efecto la medida de tener que esperar entre la vacuna de covid y la de la gripe. Se pueden colocar las dos juntas. Tenemos información de la circulación de la gripe, por personas que vinieron del hemisferio Norte. Llegan y contagian a otras personas. Como covid, esto es aplicable a cualquier enfermedad transmisible, dijo Cortez. “Una de las complicaciones más comunes de la gripe es la neumonía, por eso hay que tener cuidados en grupos mayores de 65 años. Así y todo, las vacunas no protegen el 100%”, finalizó.

Las cifras de la covid: dos muertes y 126 nuevos contagios

Tucumán registró dos muertes por covid-19 y confirmó 126 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el reporte diario del Ministerio de Salud de la Provincia. A pesar de los drásticos cambios en los criterios para realizar hisopados que tomó la Provincia, desde la cartera sanitaria aseguran que hubo una considerable baja de contagios. Ayer se confirmaron infectados en Capital (48), Tafí Viejo (23), Cruz Alta (13), Yerba Buena (13), Leales (5), Simoca (5), Lules (4), Río Chico (4), Burruyacu (3), Chicligasta (3), Monteros (2), Famaillá (1), Alberdi (1) y La Cocha (1). El total de pacientes dados de alta a la fecha es de 337.107. Son 343.299 los infectados y 3.938 los fallecidos desde que comenzó la pandemia.