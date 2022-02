Industriales del norte buscarán asegurar la provisión de gas

Los presidentes de las Uniones Industriales del norte del país se reunieron por segundo día consecutivo en Tafí del Valle. Esta vez el encuentro se llevó a cabo a la mañana, desde las 9 hasta el mediodía. El eje de la reunión estuvo centrado en tres tópicos: los planes sociales, el abastecimiento de energía (en especial de gas) y las políticas fiscales que afecten al sector.

“Estoy muy contento porque vinieron los 10 presidentes de las Uniones Industriales del Norte argentino y tuvimos una plena coincidencia ente todos”, evaluó Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial Tucumán (UIT) y anfitrión del encuentro.

Del encuentro participaron Rocchia Ferro, Tucumán; José María Cantos (h), de Santiago del Estero; Abel Fernández Castro, de Salta; Bogos Ekserciyan, de La Rioja; Federico Gatti, de Jujuy; Carlos Muia, de Catamarca; Andrés Irigoyen, de Chaco; Silvio Lescano, de Formosa; Julio Galvez, de Corrientes; y José Coll, de Misiones; además de otros empresarios del sector. El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, no pudo asistir por una “cuestión de agenda”.

Todos los presentes se pusieron a disposición de ayudar a las industrias de Corrientes que se hayan visto afectadas por los incendios registrados la última semana.

En primer lugar, una de las conclusiones a la que llegaron los industriales es solicitar al Gobierno nacional que quienes cobren planes sociales de cualquier tipo no pierdan el beneficio a la hora de ser contratados de manera formal.

Provisión de gas

En segundo término trataron sobre la provisión de gas, algo que tiene preocupado a todo el sector industrial, en especial durante la época invernal.

“Es muy complicado, estamos luchando para que las industrias del norte tengan gas en invierno. También buscamos que las tarifas sean iguales en todo el país, tanto eléctricas como las del gas”, afirmó el presidente de UIT en una conversación con este diario.

“El gas nos va a faltar porque hemos estado con la gente de Gasnor y nos comunicó que no va a haber suficiente. Ya se lo avisó al ministro de Producción también. O sea que es un hecho que si no hay algún tipo de acciones políticas urgentes la industria no va a tener gas”, advirtió.

Más tarde trataron la cuestión fiscal y, según confirmó Rocchia Ferro a LA GACETA, el objetivo de los industriales es lograr una “ley de equiparamiento en temas fiscales en todo el país para llevar mayor justicia”. “La idea es que la gente pueda venir a invertir en el norte argentino, el tema de las políticas públicas fiscales”,

Para plantear estos temas a funcionarios nacionales los referentes industriales del norte planean llevar a cabo una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. Además, también agendaron un encuentro con todos los gobernadores del norte grande el próximo 8 de abril, que se realizará en Salta.

“Al secretario de Energía le vamos a plantear el tema del gas, de la energía eléctrica y las tarifas. Es un tema de desigualdad e inequidad muy importante porque las tarifas del sur del país no tienen nada que ver con las nuestras. Un departamento de dos ambientes paga 4.000 o 5,000 pesos de luz, y el mismo departamento en CABA paga $ 600 o $ 700. Y con el ministro de Trabajo lo que vamos a hacer es solicitarle que aquellos que tengan planes puedan incluirse en el trabajo formal pagándoles la diferencia que la categoría les correspondiera más los impuestos sobre los montos que nosotros pagáramos”, cerró Rocchia Ferro.