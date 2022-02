Caso Tacacho: “Los fiscales también fueron responsables de la muerte de Paola”

“Mi lucha no termina con la destitución de Pisa; vamos por todos”, había advertido Mariela Tacacho en noviembre de 2021, horas después de que el Jurado de Enjuiciamiento le quitara a Francisco Pisa el cargo de juez por no haber actuado con perspectiva de género en una causa vinculada a Paola Tacacho. Y la familia de la profesora de inglés iniciará hoy una nueva etapa en su búsqueda de justicia y presentará pedidos de juicio político contra los cinco fiscales que intervinieron en causas contra Mauricio Parada Parejas: Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Avila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari.

La madre de la joven asesinada en pleno Barrio Norte realizará la presentación en la mesa de entrada de la Legislatura a las 10. Estará acompañada por familiares y militantes del colectivo Ni Una Menos, que convocó a una concentración en el palacio espejado de Muñecas 951. “Queremos que reconozcan que actuaron mal, que son los responsables de que hoy Paola no esté con nosotros. Deben pagar las consecuencias de los incumplimientos de sus deberes”, dijo a LA GACETA Nilda Zerpa (34), prima hermana de la docente.

La familia dejó saber que la elección de la fecha no fue casual: el 24 de febrero de 2021 el gobernador Juan Manzur (hoy en uso de licencia) le aceptó la renuncia a Pisa y evitó que sea juzgado políticamente. “Queremos reivindicar que seguimos en pie de lucha. Vamos a luchar hasta el último día de nuestras vidas”, dijeron.

“Con la misma vara”

Zerpa explicó que en los pedidos de destitución que realizarán hoy contra los fiscales depositarán el pedido de justicia para Paola, porque es amplio. “Depositamos muchas esperanzas en los miembros de la comisión de Juicio Político. Queremos que actúen de la misma manera que con Pisa. Que demuestren que repudian la violencia de género y que van a tener castigo quienes incumplan, como Pisa. Depositamos nuestra fe en que ellos van a medir con la misma vara a los fiscales, que también fueron responsables de la muerte de Paola”, expuso.

La prima de la docente asesinada el 30 de octubre de 2021 opinó que la interna política del oficialismo influyó en el desenlace que tuvo el caso de Pisa. Repasó que la comisión que presidió el oficialista Zacarías Khoder rechazó siete actuaciones contra el ahora ex magistrado y un pedido de juicio político contra Rivadeneira. En cambio, -dijo- lograron avanzar luego de que el jaldismo modificara a los integrantes de la comisión y pusiera a Raúl Ferrazzano al frente. “No pueden seguir muriendo mujeres después de acudir a la Justicia. No puede ser que (los funcionarios) no cumplan su rol. No nos olvidemos que el auxiliar fiscal (José Fernando) Isa archivó una denuncia de 800 fojas por ‘falta de espacio físico’”, se quejó.

Tacacho fue acosada y hostigada por su ex alumno desde 2015. Radicó 20 denuncias en distintos organismos públicos de Tucumán sin haber obtenido respuestas.

Denuncias y actuaciones

A través de la página de Facebook “Justicia por Paola Tacacho”, la familia hizo un repaso pormenorizado de las causas que inició la profesora salteña y que los fiscales que pretenden destituir desestimaron por distintos motivos. Expusieron, por ejemplo, que Reinoso Cuello archivó tres denuncias realizadas por Tacacho contra Parada Parejas. “Creo que en cualquier momento me puede hacer algo…”, fue una de las frases que rescataron de las denuncias. Acusaron también a Rivadeneira de no haber cumplido con los deberes inherentes a su cargo y de abandonar a Paola cuando acudió a la Justicia en búsqueda de ayuda.

Respecto a López Ávila, señalaron que tuvo dos causas contra Parada Parejas por transgresiones: pidió la elevación a juicio de la primera (2016), pero Pisa sobreseyó al acusado; en la segunda (2018), resolvió archivar el caso por falta de elementos probatorios.

Cinco meses antes de ser asesinada, Paola inició la decimocuarta denuncia penal (mayo de 2020), la cual entró a la fiscalía de López Bustos. Según la familia, el fiscal no investigó ni tuvo en cuenta que existían 13 denuncias previas y archivó la causa cinco días después.

Un día después de realizar la denuncia que recibió López Bustos, Tacacho acudió por última vez a la Justicia al sentirse amenazada por Parada Parejas. Bonari solicitó restricción de acercamiento contra el denunciado, pero -dijo la familia- la causa quedó paralizada.

Fallo inédito: el jury reprochó la actuación de Pisa

El 18 de noviembre, el Jury que presidió el vocal Daniel Posse destituyó a Pisa por su desempeño en una causa impulsada por Tacacho. El Jurado lo halló culpable de los tres delitos impulsados por la comisión de Juicio Político: incumplimiento de los deberes a su cargo, por vulnerar el derecho a tutela judicial efectiva; falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho; y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, al no abordar la causa con perspectiva de género.