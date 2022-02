El femicidio de Paola Tacacho: "No podemos permitir que estos fiscales sigan"

Los familiares de Paola Tacacho, la docente salteña asesinada en octubre de 2020 por su acosador, decidieron avanzar contra cinco fiscales del Poder Judicial de Tucumán, por considerar que incumplieron con sus funciones al no actuar ante las múltiples denuncias efectuadas por la víctima.

Con el antecedente reciente de la destitución del ahora ex juez penal Juan Francisco Pisa, el objetivo es solicitar a la comisión de Juicio Político del Poder Legislativo la conformación de un Jurado de Enjuiciamiento contra los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El próximo jueves 24, la familia de Paola, junto a referentes de organizaciones sociales, presentará en la Legislatura las denuncias formales contra los fiscales Mariana Rivadeneira, Adriana Reinoso Cuello, Ignacio López Bustos, Diego López Ávila y Claudio Bonari.

Daniela Tacacho, prima de la víctima, dijo que tienen "buenas expectativas", considerando el precedente de Pisa, quien fue removido de su cargo por el Jury.

La familia responsabiliza a los representantes del MPF de no haber actuado correctamente para evitar el femicidio de Paola.

“Queremos la destitución de los fiscales, que se hagan cargo de lo que no hicieron. Si hoy nos falta Paola Tacacho, es porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer: cuidarla, escucharla y no archivar causas sin antes investigar”, sentenció Daniela.

Por su parte, Ana Ferreira, representante de la Casa de las Mujeres “Norma Nassif”, una de las organizaciones que acompañan a la familia Tacacho, detalló que la víctima había realizado 14 denuncias penales, y 24 presentaciones en total, sin obtener respuestas.

“Esto cuesta la vida de las personas, no se puede obviar ni cajonear. Qué hace la Justicia, es la pregunta que se debe hacer la sociedad”, remarcó.

Alejandra del Castillo, integrante del colectivo Ni Una Menos, adelantó que la presentación de la familia estará acompañada por la firma de numerosas organizaciones de mujeres feministas, sociales y políticas. “Aquí hay una responsabilidad judicial, estatal y no podemos permitir que estos fiscales sigan ocupando sus asientos mientras matan a las mujeres”, aseveró.

Según del Castillo, una de las últimas denuncias que hizo Paola ingresó a la Fiscalía dirigida por López Bustos, que está especializada en violencia doméstica y de género. “No pueden plantear que no conocen los derechos ni la perspectiva de género, porque son dependencias que se formaron para atender las denuncias de las mujeres que son víctimas”, explicó.

Por último, recalcó que las cifras de femicidios en Tucumán siguen siendo elevadas y reivindicó la lucha de las organizaciones sociales. “El patrón se repite en otros casos y los fiscales están tranquilos. Acá está el movimiento de mujeres para decirles que estamos dispuestas a enfrentar todos los obstáculos. Así como lo hicimos con Pisa, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.