Cabandié: "el 95% de los incendios forestales son por acción humana"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, dijo que el 95% de los incendios forestales que se desatan en la Argentina son "por acción humana", durante una reunión de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación a la que asistió para informar sobre la situación de los incendios en la provincia de Corrientes, donde las llamas ya alcanzaron al 15% de la superficie de ese distrito.

"El 95 por ciento de los incendios son por acción humana. El resto son por tormentas eléctricas y otros fenómenos. Pero, en su mayoría, los focos son intencionales y, en menor medida, por imprudencia", destacó el funcionario.

Además, resaltó que "no vimos ningún evento climático natural en estos días. De diciembre a hoy no podemos decir que los incendios fueron por uno o dos o más rayos que prendieron fuego los campos". Asimismo, añadió que en muchos casos se trata de incendios provocados para la limpieza de campos, pero evitó señalar a los productores. "¿Son todos los productores? Por supuesto que no", aclaró.

Cabandié también destacó "la actuación de los bomberos voluntarios" y buscó aclarar las dudas sobre el uso de aviones para apagar los incendios forestales. "El uso de aviones hidrantes por sí solo no apaga los incendios, sino que son los brigadistas los que hacen el mayor trabajo", agregó..

Por último, el ministro fustigó el rol de la justicia en la búsqueda y castigo de los culpables por la generación de los incendios forestales. "Desde Ambiente nos acercamos a la Justicia como querellantes, brindando herramientas para las pesquisas. Por ejemplo, para conocer la titularidad de los dominios donde casualmente se incendiaban los campos. Pero la Justicia nunca encontró a nadie", finalizó.