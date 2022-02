Estados Unidos: suspenden a una maestra que envió un video íntimo personal a 200 alumnos

Una maestra fue suspendida una vez que se conoció que había enviado un video porno a 200 estudiantes. La docente negó que haya tenido la voluntad de hacer el envío, por lo cual se investiga si no fue víctima de un hackeo.

El video, de alto contenido sexual explícito, generó una fuerte polémica por parte de los padres y de las autoridades de la escuela.

La maestra insistió en que ella no envió la grabación, Incluso dijo que se enteró del problema una vez que se había desatado la polémica.

Sí reconoció que se trataba de un video personal, que había grabado con su novio, y que lo tenía en su celular. Pero negó enfáticamente haber sido quien lo difundió entre los estudiantes. A raíz de ello se pensó en la posibilidad de que había sido víctima de un hacker. Un especialista en seguridad informática avaló esa posibilidad.

“Si alguien tuviera acceso a un teléfono desatendido, es bastante fácil capturar el código de acceso de alguien”, explicó Alex Hamerstone, de TrustedSec Cyber Security.

“Si alguien tiene malas intenciones, lo primero que hará cuando tenga acceso a su teléfono es revisar sus imágenes, ver si tiene una carpeta privada y ver qué hay allí”, añadió.

Los padres de los alumnos se mostraron indignados por la recepción, por parte de sus hijos, del video erótico de la maestra con su novio.

"Como padre, es espantoso; te hace sentir como si tuvieras un puñetazo en el estómago, especialmente cuando eres una figura de autoridad y eres un modelo a seguir con los niños”, reprochó Ken Trump, padre de uno de los estudiantes.

“No importa cómo se compartió el video; no importa si fue un accidente o no. No debería haber estado allí, accesible para los niños, de ninguna forma”, concluyó.