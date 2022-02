Qué ver en CCC Go, Star+, Qubit TV, Disney+ y Amazon Prime

CCC GO

Perdidos en Nueva York (FXM, a las 11.07)

Henry y Nancy Clark son un matrimonio cuya pasión se desvaneció hace mucho tiempo y cuyos hijos han dejado el hogar paterno para vivir sus vidas. Por diferentes motivos, uno de los cuales es una entrevista de trabajo que Henry quiere mantener en secreto, ahora tienen que viajar a Nueva York, ciudad que no conocen y que será para ellos un lugar muy parecido al infierno.

Cómo matar a un esposo muerto (Golden, a las 18.11)

La experiencia de una mujer, madre de familia, que debe enfrentarse a las adversidades que conllevan la separación de un hombre poderoso y prepotente que decide arruinarle la vida, aún, después de muerto.

Olimpo bajo fuego (TNT, a las 22)

Cuando un grupo de terroristas, liderado por el comandante norcoreano Kang, invade la Casa Blanca y toma de rehén al presidente de los Estados Unidos, sólo Mike Banning, un exagente de seguridad, podrá detener la amenaza y evitar que el país quede sumido en la anarquía.

STAR+

This is us

Un nuevo episodio en estreno, como todos los jueves. La serie dramática que ha conquistado los corazones de todos, regresa con su sexta y última temporada para dar cierre a una historia inolvidable. Escrita y producida por Dan Fogelman (“Crazy, Stupid, Love”), “This is Us” sigue la historia de la familia Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor.

QUBIT TV

El sueño de Ellis

Nueva York, 1921. Ewa, una joven inmigrante polaca, arriba a la isla de Ellis junto a su hermana Magda en busca del sueño americano. Pronto deberá recurrir a la ayuda de Bruno, un hombre tan encantador como ruin. Escrita y dirigida por James Gray (“Ad Astra: Hacia las estrellas”), este filme es un drama de profunda emotividad, narrado con un pulso firme y una estructura sólida que remite al cine clásico. Un relato de época ambientado en los años 20 que cuenta los avatares cotidianos que sufrían los inmigrantes en el pasado, tendiendo un puente para repensar las políticas migratorias de los Estados Unidos en el presente.

DISNEY+

La familia Proud: mayor y mejor

En la continuación de la aclamada serie, llegan las aventuras e infortunios de Penny Proud, una adolescente de 14 años, y su familia, en su paso por la vida moderna. La década de 2020 le ofrece una nueva carrera a su mamá (Trudy), grandes sueños a su papá (Oscar) y nuevos retos para Penny. Entre ellos, nos encontraremos con una vecina no muy sociable que cree que tiene mucho que enseñarle a la joven y con el acoso de personalidades en las redes sociales que buscan opacar sus hormonas de adolescente. También tendremos de regreso a los amigos de Penny: Dijonay, La Ciénega, Zoey y Michael. Sugar Mama también regresa, más lista que nunca, para brindar su amor salvaje o un gesto cariñoso cuando Penny lo necesite.

AMAZON PRIME

Reacher

Jack Reacher es un policía militar retirado que apenas regresa a la sociedad. Viaja por Estados Unidos sin celular y solo con lo esencial. Cuando llega a un pequeño pueblo, lo arrestan por un asesinato que no cometió. Mientras intenta limpiar su nombre, se encontrará con una conspiración mortal que requerirá de su mente y puños para resolverla. Esta nueva serie original se basa en los libros del escritor británico Lee Child.w