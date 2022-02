Un chico irlandés ve en blanco y negro cómo se desmorona la realidad

Hoy es jueves de estrenos en las salas tucumanas Atlas, Cinemacenter, Sunstar Cinemas y Cines del Solar. Los horarios y el valor de las entradas están detallados en la página web de cada cine, con un atractivo extra: el miércoles 2 de marzo tendrá lugar la esperada premiere de “Batman”, el nuevo filme del hombre murciélago, para el cual las localidades ya están a la venta.

Autobiográfica

“Belfast” es la nueva película del actor y director británico Kenneth Branagh. Se trata de una historia de tinte autobiográfico donde el cineasta repasa su infancia en Irlanda del Norte, en medio de la violencia entre protestantes y católicos de finales de los años 60.

La película ha sido descripta como una impactante historia de amor, felicidad y pérdida en la infancia de un niño, en el Belfast del título, la ciudad donde nació el cineasta. Branagh, que es productor, autor del guión y director, la definió como su película más personal.

La historia

Rodada en blanco y negro, cuenta la historia de Buddy, un niño que es parte de una familia de clase trabajadora y que es testigo del conflicto armado que se desata en las calles de su pueblo.

En aquel momento católicos y protestantes, hasta entonces vecinos cordiales y amorosos, se convierten de pronto en enemigos mortales. El conflicto se agudiza, y el padre es quien sostiene a la familia económicamente, mientras que la madre lo hace emocionalmente. Es una trama donde las contradicciones, el amor y la incertidumbre están a la orden del día.

A los nueve años, Buddy debe labrarse su camino a la madurez en un mundo que, de pronto, se ha vuelto del revés.

Su comunidad, estable y armoniosa hasta entonces, y todo lo que creía entender de la vida, cambian para siempre. Sin embargo la alegría, la risa, la música y la magia de las películas no desaparecen.

“Durante el encierro (de la cuarentena) todo se centró, al menos para mí, en la necesidad de restablecer la conexión humana”, declaró Branagh hace 15 días al presentar la película en el programa televisivo “El show de Graham Norton”. “Era un momento muy incierto en Irlanda del Norte -explicó-. Todos teníamos la necesidad del contacto humano, de la risa y del baile. También de toda la estupidez que podíamos sentir en un momento oscuro. Traté de describirlo con la mayor sinceridad posible”, resaltó.

Actores y personajes

En el reparto los nombres más conocidos son el de Judi Dench, de vasta y destacada trayectoria cinematográfica, así como el de Jamie Dorman (“Cincuenta sombras de Grey” y la serie “The Fall”) y Caitriona Balfe (de la serie “Outlander”)

Además, el debutante Jude Hill personifica a Buddy; Balfe a la madre; Dorman al padre; Ciarán Hinds y Dench a los abuelos: Lara McDonnell a Moira; Michael Maloney a Frankie West y Colin Morgan, a Billy Clanton.

El director

Es conocido que Branagh se inició como actor en el teatro, alcanzando prestigio en el medio por sus participaciones en la Royal Shakespeare Company.

En el cine, debutó en “Carrozas de fuego”. Después alcanzó fama mundial con “Enrique V”, con la que fue nominado al Oscar como mejor actor y director. Luego adaptó William Shakespeare en “Mucho ruido y pocas nueces” y “Hamlet” (nominada al Oscar al mejor guión adaptado. Una nueva nominación al Oscar le llegó con el cortometraje “Swan Song”.

A diversos telefilmes sumaría en el cine una variedad de registros con títulos que van de clásicos como “Frankenstein” a “Harry Potter y la cámara secreta”, “La flauta mágica”, o “Valkiria”, con Tom Cruise , o “Thor”, película sobre el superhéroe del cómic Marvel. En “Mi semana con Marilyn” encarnó a Laurence Olivier, con Michelle Williams personificando a Marilyn Monroe.

En 2015 estrenó una adaptación del cuento “Cenicienta”, con Lily James. En 2017 fue dirigido por Christopher Nolan en “Dunkerque”, película bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Ese mismo año Branagh se convirtió en Hércules Poirot en “Asesinato en el Orient Express”, adaptación de Agatha Christie que él dirigió. En 2018 volvió a Shakespeare al estrenar “El último acto” (2018), película que también dirigió y en la que interpretó al vate.

En 2020 filmó “Artemis fowl”, fantasía y aventura basada en una novela de Eoin Colfer. Volvió a colaborar con Nolan en “Tenet” intriga de espionaje y ciencia-ficción. En la actualidad, uno de sus proyectos es una película biografía del grupo australiano The Bee Gees.

Hace poco Branagh volvió a incursionar en el suspenso policial de Agatha Christie con la remaje de “Muerte en el Nilo”, estrenada este mes en las salas tucumanas y que sigue en cartel. Si bien se había anunciado su lanzamiento a fines de 2020, la pandemia lo postergó.

El director ya cosechó premios con “Belfast”, por la que ganó el Globo de Oro al mejor guión y en los Festivales de Toronto y de Estocolmo recibió los Premio del Público. Para los Bafta británicos cosechó seis postulaciones,

Y a la hora de las nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que se entregarán el 27 de marzo, “Belfast” se alzó con siete nominaciones, todas en las categorías más importantes. Además de competir por mejor película está nominada a mejor dirección, mejor actor y actriz de reparto (Ciarán Hind y Judi Dench), mejor sonido, mejor guión original y mejor canción original (”Down to Joy”. de Van Morrison).

Otros estrenos

“Jackass por siempre”

La sinopsis resume nostalgia y convoca a los fanáticos de la propuesta: “después de 10 años (en realidad, fueron 12 años producto de la pausa forzada de la pandemia), la tripulación de Jackass está de regreso para su cruzada final con Johnny Knoxville, Steve-O y el resto de la pandilla de vuelta para otra ronda de divertidas, salvajemente absurdas y, a menudo, peligrosas demostraciones”. La síntesis no deja de ser precisa en cuanto a la propuesta de “Jackass por siempre”, que deja expresamente de lado cualquier atisbo de originalidad o intento de actualizar una apuesta a la que los años le pesan invariablemente. Esta es la cuarta película que filma el grupo (dejando de lado el programa de televisión de 2000 a 2002 por MTV), que apunta a motivar la risa desde el dolor del otro. No es una técnica nueva: los gags más clásicos del cine mudo apostaban a ello, pero esta vez no hay truco sino sufrientes reales por golpes consentidos y pruebas destinadas al fracaso que muchas veces derivaron en lesiones.

Dirigida nuevamente por Jeff Tremaine, con Spike Jonze en la cámara, los arriesgados protagonistas de caídas (aparte de los estelares ya nombrados) son Chris Pontius, Jason Wee Man Acuña, Dave England, Danger Ehren McGhehey y Preston Lacy, junto a Chris Raab, Loomis Fall, Tony Hawk, Mat Hoffman, Eric André y Poopies, y cameos de Shaquille O’Neal, Post Malone y Shane McMahon. Bam Margera fue despedido del equipo porque fue incapaz de cumplir con los mínimos de sobriedad exigidos. Es que nadie con conciencia plena se animaría a hacer lo que hacen ellos.

“El cuento del tío”

Entre hoy y el sábado, a las 20 y en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), se proyectará la comedia negra “El cuento del tío”, del director argentino Ignacio Antonio Guggiari y con Jorge D’Elía, Alejandra Flechner, Ailen Maciel, Silvia Pérez, Martín Slipak, Gonzalo Álvarez, Sandra Criolani y Luis Ziembrowski. Durante la cena de Navidad, Rodo, el tío millonario de la familia, muere accidentalmente. Sus parientes, que están en franca decadencia económica, especulan con su fastuosa herencia, pero todo cambia cuando a la medianoche en punto suena el timbre de la casa y una mujer se presenta como la esposa del muerto.

Ante esta inesperada aparición Mario, a la cabeza de los deudos y desesperado ante la posibilidad de perderlo todo, esconde el cuerpo y obliga a los demás a simular el secuestro del tío. De esta manera, la herencia serviría para pagar el rescate y se lo repartirían entre ellos, sin darle su parte a la viuda. El bolso lleno de dinero aparece en escena y el plan parece infalible, pero entra en crisis cuando todos quieren llevarse el mayor porcentaje.

“La llamada final”

En el otoño de 1987, un grupo de amigos tiene que sobrevivir a una noche en casa de una longeva pareja, donde una mujer, fallecida recientemente y sospechada de ser una bruja, regresa de la tumba para vengarse de quienes la atormentaron y mostrarle lo que es convertir una vida en un infierno. “La llamada final” intenta justificar su título en una comunicación con un teléfono instalado en el interior del ataúd.

Este filme de terror, protagonizado por Tobin Bell (conocido por su papel central en la saga “El juego del miedo”, el punto más alto de su extensa carrera) y Lin Shaye (trabajó en comedias de los hermanos Farrelly y en suspenso con James Wan, en una trayectoria en la pantalla que tiene ya casi 40 años), tiene la firma de Timothy Woodward Jr. en la dirección, con guión de Patrick Stibbs. Pero el respaldo mayor de este estreno viene de la mano de su productor Jeffrey Reddick, quien acredita conocer el paño por haber sido el responsable de la sucesión de películas “Destino final”. El elenco lo completan Chester Rushing, Erin Sanders, Mike C. Manning, Sloane Morgan Siegel, Judd Lormand y Randy J. Goodwin.

“Pasión, amor y muerte”

William Shakespeare inmortalizó el amor apasionado y trágico en “Romeo y Julieta”, que le ha dado sustancia a innumerables guiones y en distintos géneros: acaba de salir de cartel en los cines el musical “Amor sin barreras” y ahora llega “Pasión, amor y muerte”, con el mismo eje argumental aunque con diferencias de calidad notorias. La historia del estreno de hoy es un relato del amor prohibido entre Ben Gibbon (el mexicano Diego Boneta, conocido globalmente por “Luis Miguel, la serie”) y Mary Rathcart (Alexandra Daddario), figuras de dos familias rivales de Nueva York, que controlan, cada uno por su lado, su propio imperio mediático y se desprecian entre sí.

Para cada grupo, admitir una relación entre los jóvenes sería rendirse al poder del otro, por lo que ser parte de un clan obliga a enfrentar a su enemigo. Todo entra en tensión cuando Ben regresa a la ciudad y trata de retomar una vieja (y censurada) relación con Mary, lo que coincide con una serie de asesinatos. La vinculación de los crímenes con ese noviazgo los pone en peligro. La dirección es de Collin Schiffli.