El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó seis escuelas públicas bilingües

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentó seis escuelas bilingües, las primeras de gestión estatal en la historia de ese distrito.

Se trata de establecimientos educativos de jornada completa, que incluían el idioma en la currícula, pero como una materia más. A partir de este año cuentan con asignaturas específicas dictadas en inglés.

Para el año que viene prevén sumar otras instituciones con esta modalidad. De esa manera, se profundizará la política pública implementada en 2009 para que todos los alumnos cursen inglés obligatorio desde primer grado.

“Queremos que los chicos sepan que no están solos. A nosotros no nos da lo mismo si aprenden o no aprenden. Por eso tenemos este compromiso de sumar todas las horas de clase posibles, aprovechando para incorporar contenidos que les sirvan para su futuro”, sostuvo el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Y añadió: “uno de estos contenidos es el inglés, que hoy por hoy es una herramienta muy necesaria para el mundo del trabajo. Manejar un idioma abre puertas, da oportunidades, permite acceder a otros conocimientos y alternativas laborales”.

El Gobierno de la CABA sumó a la currícula 13 horas cátedra semanales en inglés; ocho de las cuales implican la enseñanza del idioma, y las cinco restantes, de asignaturas específicas. De esa manera se vincula el aprendizaje con otras áreas del conocimiento. Así, desde primer grado los alumnos cursarán Social Sciences, Arts y Music, entre otras.

En paralelo, las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno porteño anunciaron que transformarán cada hora libre en una nueva instancia de aprendizaje para los más de 97.000 alumnos de 152 escuelas de nivel secundario de gestión estatal. En esos espacios los alumnos tendrán clases de inglés y de matemática, dictadas de manera virtual.

El ciclo lectivo de esta año comenzó en CABA el lunes, de manera anticipada con los alumnos de los niveles inicial y primario. Los estudiantes secundarios lo harán el martes de la semana que viene. En total, tendrán 192 días de clases presenciales, 12 más que los que indica el calendario obligatorio.