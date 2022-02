Entraron a robar en una cochera y se llevaron un auto para trasladar la mercancía

Un nuevo hecho de inseguridad genera indignación entre los vecinos de la avenida Brígido Terán al 800. Delincuentes ingresaron a una cochera, robaron pertenencias de los autos y utilizaron uno de ellos para trasladar la mercancía.

Pablo González Rodríguez, propietario del Ford Ka que fue robado, contó que ayer cerca de las 22 había dejado su vehículo. Esta mañana, al llegar a la cochera no lo encontró.

“Para ser sincero no me asusté al principio. Normalmente, los empleados suelen sacarlo para darle paso a los otros autos que se guardan ahí. De repente veo a uno de ellos estaba hablando por teléfono con el dueño del lugar y le comentó que habían ingresado a robar. Ahí me di cuenta”, afirmó a LA GACETA.

INSEGURIDAD. El auto fue robado de la cochera.

El hombre señaló además que la casa del propietario de la cochera también fue robada. También comentó que lo más llamativo fue que el portón no fue forzado. "Nosotros pensamos que fue alguien que tenía acceso al lugar", denunció.

"De otros vehículos robaron estéreos y ruedas de auxilio. El mío, como se encontraba primero, fue utilizado para trasladar lo que sustrajeron", agregó.

Inmediatamente, Pablo se dirigió hasta la comisaría 2 para radicar la denuncia. "Todavía no hay ninguna novedad. Lo único que espero es poder recuperarlo", cerró.