Inseguridad en Tucumán: robaron un auto de una cochera en Barrio Norte

“Uno está trabajando todo el día y, mientras tanto, hay alguien robando en tu casa. Me siento muy impotente”, expresó Juan Cruz García Hamilton (28 años), a quien le robaron el auto de la cochera del edificio en el que vive.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en avenida Salta al 600. El auto robado es un Fiat Argo color gris oscuro.

El joven relató que cuando regresó de trabajar -cerca de las 14- entró a su casa y se acostó a descansar. Un rato después, escuchó un ruido que le llamó la atención: se dio con que había una persona en el interior de su vivienda.

“En ese momento no me llamó la atención, pensé que me había olvidado la puerta abierta y algún vecino fue a cerrarla, o algo así. Realmente no imagine nada malo; incluso sobre la mesa había dejado dinero y otras cosas, y no se llevó nada”, contó. Juan Cruz se levantó para ir a trabajar en el horario de la tarde y no se percató de que el ladrón si se había llevado algo: las llaves del auto.

“Cuando volví del laburo, a las 22, quise sacar mi auto y me doy con que no tenía las llaves. Pensé que me las había olvidados puestas y fui a revisar. Ahí descubrí que no estaba mi auto y rápidamente hablé con el administrador del edificio. Me mostraron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Se ve claramente cómo alguien se lleva mi auto de la cochera”, relató el joven.

Juan Cruz se dirigió a la seccional 1° a realizar la denuncia. “Por lo menos, que encuentren el auto”, dijo. “Hace dos años que lo tengo y es horrible que te roben algo. Me siento inseguro e impotente. Quiero que la Justicia actúe”, dijo.

La Unidad Fiscal de Delitos de Robo y Hurto intervino en la causa.