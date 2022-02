Inseguridad: 600 taxistas descargaron el botón antipánico

Desde hace dos semanas que los taxistas tucumanos ya pueden acceder a un botón antipánico gratuito que busca proteger a los conductores de hechos de inseguridad. La nueva herramienta fue impulsada por el Ministerio de Seguridad en conjunto con la Asociación de Conductores de Taxi y, según informaron a LA GACETA, ya está disponible en 600 vehículos. La agrupación que reúne a los choferes informó que ninguno de los usuarios accionó el dispositivo en estos días.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa sostuvo que la nueva herramienta se pudo concretar hace 15 días después de pasar por las pruebas pertinentes. Según explicó, se trata de una aplicación para celulares que le permite al 911 monitorear el recorrido de los conductores para prevenir delitos. “Tiene un botón antipánico. Si el taxista tiene una urgencia y lo presiona impacta en el 911 y genera una alerta que llama la atención de un operador”, detalló

Sobre cómo actuará la policía en caso de una urgencia, Agüero Gamboa dijo que en las pantallas de los operadores aparecerán todos los datos necesarios del taxista y su recorrido en tiempo real para poder asistirlo. Además, el ministro agregó que “la alerta también llega a otros taxistas, eso ayuda a que si otro conductor ve antes la señal pueda acudir antes que la policía” remarcó.

Por otra parte, Julio Rodríguez secretario gremial de la Federación Nacional de Conductores de Taxi dijo que el objetivo de la aplicación es hacer prevención y que ya fue descargada por 600 choferes. Además invitó a todos los demás taxistas de la capital a adquirirla: “Está funcionando perfectamente bien. Esto es para todos los conductores de San Miguel de Tucumán y no tiene costo” enfatizó

En referencia a los hechos de inseguridad, los taxistas consultados por LA GACETA coinciden en que es algo habitual y que al menos conocen un conductor que sufrió algún asalto. Explicaron también que se ayudan entre todos para auxiliar a quien lo requiera en caso de emergencia y opinaron sobre el nuevo dispositivo.

Fabián es taxista hace más de 25 años y trabaja ocho horas diarias. “Tuve dos episodios pero fueron leves. Sé de otros compañeros que sí la pasaron mal. Sí usaría la nueva aplicación con todo gusto, es algo positivo” agregó. Además mostró su conformidad con la presencia policial: “siempre vi que la Policía actúa de forma positiva, se acercan, te preguntan si está todo bien y siguen su camino”.

Por el contrario, Cristian no confía en la efectividad de la aplicación. “Esto ya lo querían hacer hace rato y si no hay controles, no hay seguridad. No va a resultar, tiene que haber mucho control en la entrada de los barrios, en las zonas rojas”, aseguró

Raúl, otro conductor, desconocía la existencia del botón antipánico pero duda de que la aplicación pueda funcionar en todos los casos. “No se que tan efectiva puede ser la

aplicación ya que algunos conductores andan sin crédito en el celular y algunas veces no hay señal en algunos lugares. El asalto es muy rápido, va a llegar tarde la policía”.

Pablo, afirma que la inseguridad es un problema que aqueja tanto al chofer como al pasajero, por ende se mostró esperanzado sobre la nueva herramienta: “Podría ser que si funcione, ojalá que sí. Habría que usarla para andar un poco más seguro porque esto es tremendo. Estaría bueno probarla”, remarcó

Para adquirir esta nueva herramienta Hector Agüero, desarrollador de software, indicó que los choferes tienen que seguir los siguientes pasos: “deben entrar en la página de la federación que es www.fnctt.ar y descargar la aplicación haciendo click en ‘quiero mi botón’. Luego va a aparecer un número de teléfono para que se comuniquen con la federación y puedan darle de alta”, detalló.