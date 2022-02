Una mujer apareció en el piso de un noticiero y denunció acoso sexual

Una mujer interrumpió anoche la transmisión en vivo de un programa del canal A24 para denunciar un caso de acoso sexual, ante la incredulidad de Rolando Graña y Soledad Larghi, los conductores.

“Vengo por acoso sexual”, aseguró enérgicamente la mujer luego de superar todos los controles, entrar al piso y pararse al lado de los periodistas, que inmediatamente se quedaron callados y solo atinaron a mirarla. La mujer siguió hablando y dijo que era víctima de un empresario y sus hijos, pero aquello fue todo lo que se le llegó a escuchar dado que desde el control mandaron a la pausa.

📺Qué dijo Rolando Graña del incidente en América Noticias📺



Una mujer irrumpió en el noticiero de las 19 del canal América. Sin mediar palabra, mandaron la emisión al corte. El conductor habló cuando volvieron al aire. pic.twitter.com/l4Qd2gT6Xv — EN LA MIRA (@enlamiraradio) February 23, 2022

Al volver del corte comercial, Graña pidió disculpas a la audiencia por lo que había pasado. “La mujer tenía evidentes problemas de salud mental”, aseguró

"No supimos cómo hacer para contenerla. Preferimos ir a corte para que su identidad no se divulgara, ella no fuera estigmatizada por lo que estaba haciendo, un desborde evidente. Ahora estamos viendo qué hacer con ella", agregó.

“Estábamos haciendo el noticiero de América Noticias. Rolando y Soledad estaban haciendo una entrevista a un hombre estafado por Generación Zoe. Irrumpe una mujer y va hacia la mesa central del noticiero donde están los conductores y los entrevistados. Y comienza a hacer una acusación de abuso sexual", relató al sitio web de A24 Mariano Yezze, otro de los periodistas que estaba al aire.

Según Yezze, la mujer siguió hostigando y diciendo una gran cantidad de palabras y adjetivos, algunos de contenido altamente sexual, y a nombrar gente que nada tenía que ver con quienes estaba dentro de ese estudio. “Las personas que nombraban eran desconocidas”, insistió.