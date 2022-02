Sanciones a Rusia: “afectarían más a Brasil que a Argentina”

“Nuestro principal cliente sigue siendo China; este conflicto posiblemente afectaría más directamente a la economía de Brasil, que es un socio comercial muy importante para Rusia”, consideró la magister en Relaciones Internacionales Patricia Kreibohm.

A nivel nacional circuló en las últimas horas que por las tensiones entre Rusia y Ucrania -y el temor a un nuevo conflicto bélico- el precio de la soja, el trigo, el maíz y otros cereales se encareció. Esto tendría que ver con la dificultad de comerciar en la zona del Mar Negro. Además, la sequía en Brasil y Argentina (dos de los principales productores de estas materias primas) sería otro de las razones a ese aumento en la tarifa.

Debido al contexto mundial, en el mercado de Chicago, el contrato de la soja para marzo cerraría en U$S 5.9.

Kreibohm subrayó que un economista especializado en este mercado podría precisar aún más sobre esta cuestión. A su vez explicó desde su ciencia cuáles son las bases de este conflicto y cuáles son los factores por los que Argentina podría verse afectada si las tensiones prosperan.

-¿Cómo surgió este conflicto?

-Ya en la época de la Unión Soviética (URSS) existía este problema. Cuando cayó la URSS se marcaron fronteras, pero en Ucrania aún hay algunas regiones (Donetsk y Lugansk, en este caso) que se denominan prorrusas y que ahora unilateralmente se autodeterminaron independientes. Vladimir Putin, primer ministro ruso, está apoyando esa decisión y hasta envió tropas a la frontera que delimita a ambos países.

-¿Hay otros factores?

-Sí. Además hay otra cuestión: la OTAN es una organización que se creó durante la Guerra Fría para prevenir los avances de la URSS sobre Europa occidental. Sin embargo, desde la caída de la Unión Soviética a la fecha, la OTAN incorporó 14 países y eso para Rusia es una amenaza porque esa alianza occidental fue avanzando sobre ex territorios soviéticos. El Estado ucraniano pidió sumarse también. Hoy la población ucraniana está dividida ideológicamente entre prorrusos y pro Unión Europea.

-Estados Unidos prometió “medidas sin precedentes” si Rusia no retira sus tropas ¿qué significa?

-Por lo general suelen ser sólo cuestiones financieras: bloqueo de cuentas, la eliminación de inversiones, puede ser que cancelen o detengan el proyecto de gasoducto que va de Rusia al resto de Europa. Buscarán frizar a Rusia y dejarla aislada. El primer mecanismo es económico-financiero, pero también pueden estar previstas acciones militares si es que Rusia no cede.

-¿Y esas sanciones cómo repercuten en Argentina y en la Región?

-Brasil es un socio comercial muy importante de Rusia, si se afecta la economía rusa, posiblemente repercuta en la economía de los socios. Nuestra relación comercial con Rusia, en principio no es tan relevante, sino que es más fuerte con China. De todas formas, no podemos olvidar que hace pocos días el presidente Alberto Fernández estuvo reunido con Putin y le planteó que Argentina tenía que ser la puerta de entrada de Rusia a la región. Hubo una especie de posicionamiento en favor de Rusia y eso no cayó bien en el Departamento de Estado Norteamericano. Pero concretamente -aclaró- un economista sabría más sobre en qué puntos esto podría afectarnos.

-Se pidió el bloqueo de la comercialización con la región implicada (Dombás), y se cree que eso puede afectar el comercio con otros clientes del Mar Negro.

-Puede ser, pero de todas formas hasta donde tengo entendido China sigue siendo nuestro mejor cliente, de manera que no sé hasta qué punto esto nos afecta directamente. Si así lo fuera, lo que podemos tener en cuenta es que la postura de Argentina fue contradictoria, porque por un lado se le pidió a EEUU que interceda por nosotros en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por otro lado el presidente viajó a Moscú y le planteó a Putin que nuestro país sea la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica. Se vuelve una postura absurda cuando hay un contexto mundial que vuelve a poner a EEUU cara a cara con Rusia.