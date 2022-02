¿Hasta dónde tensará la cuerda Vladimir Putin?

LONDRES.- Ahora que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de los enclaves separatistas en el este de Ucrania y ordenó tropas de “mantenimiento de la paz”, la gran pregunta es: ¿dónde se detendrá?

Los países occidentales han estado advirtiendo durante semanas que Moscú puede estar preparándose para una posible invasión masiva total para conquistar a su vecino. Rusia lo niega, y los movimientos de Putin hasta ahora se han detenido muy por debajo de ese escenario. Pero un discurso televisado de Putin el lunes por la noche, en el que caracterizó al estado ucraniano y a sus líderes como ilegítimos, aumentó los temores de que pueda intentar subyugar a Ucrania por la fuerza.

Tres escenarios posibles:

1.- Asegurar los enclaves separatistas y luego hacer una pausa

Si bien muchos comentaristas creen que enviar tropas a los enclaves separatistas podría ser un primer paso hacia una invasión más amplia, otros señalan que también podría ser un lugar para detenerse, o al menos, hacer una pausa en términos de acción sobre el terreno, mientras se intenta ejercer presión a Ucrania de otras maneras. “Eso lo saca del escenario ‘acorralado en una esquina, tiene que invadir’. Ha hecho algo. Puede reclamar una victoria para su audiencia nacional”, dijo Tim Ripley, autor de “Little Green Men: Putin’s Wars Since 2014”.

Ripley dijo que cree que los próximos pasos más probables, en lugar de tratar de tomar más territorio de inmediato, serían una “campaña continua” para ejercer presión sobre Ucrania de otras maneras, como un bloqueo naval de los puertos ucranianos en el Mar Negro. El objetivo sería intimidar a los ucranianos manteniendo una crisis constante, mientras se demuestra que los aliados occidentales de Kiev son “un tigre de papel”, capaz de ofrecer poca ayuda real.

Mientras tanto, Rusia ya ha logrado algunos objetivos importantes, como obligar a los aliados de la OTAN a reconocer públicamente que no enviarán tropas para defender Ucrania y obtener el permiso de la vecina Bielorrusia para estacionar una gran fuerza allí indefinidamente.

“Bielorrusia fue un movimiento bastante grande destinado a cambiar el equilibrio en la región... Transforma completamente la forma en que la OTAN tiene que defender a los Estados bálticos”, dijo Ripley.

2.- Buscar ampliar el territorio separatista, mientras se limita el conflicto al este de Ucrania.

Los separatistas en el este de Ucrania controlan menos de la mitad de las dos provincias que reclaman, y las fuerzas ucranianas se les han opuesto a través de un frente fuertemente fortificado congelado por un alto el fuego muy violado desde 2015.

Sin lanzar una invasión masiva de Ucrania en su conjunto, Rusia podría intentar expandir el territorio separatista. Moscú ha dado señales contradictorias en las últimas 24 horas sobre si su reconocimiento de los enclaves separatistas también equivale a aceptar sus reclamos de más territorio en Ucrania. Un objetivo podría ser Mariupol, el puerto principal del este de Ucrania, que los separatistas no llegaron a atacar en 2014-2015. Capturarlo permitiría a Moscú vincular Crimea controlada por Rusia por tierra con los enclaves separatistas y asegurar el control total sobre la costa del Mar de Azov, un objetivo estratégico en sí mismo y que también ejercería presión económica sobre Kiev. Pero una guerra por un territorio en el este de Ucrania, aunque probablemente derribaría duras sanciones internacionales contra Rusia, solo lograría ganancias estratégicas limitadas. Por sí mismo, no alcanzaría el objetivo percibido de Moscú de instalar un gobierno más obediente en Kiev. “Capturar seis aldeas en las afueras de Donetsk: no cambia en absoluto el precio de los huevos”, señala Ripley.

3.- Invasión a gran escala

Los países occidentales, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, han estado advirtiendo durante varias semanas sobre la probabilidad de una operación mucho mayor por parte de Rusia para capturar toda Ucrania, o al menos moverse en Kiev para derrocar al gobierno allí. Algunos comentaristas vieron el desafiante discurso televisado de Putin el lunes por la noche como evidencia de que no estará satisfecho a menos que Ucrania esté dirigida por un gobierno que reconozca la hegemonía rusa. “Parece probable que Putin tenga mucho más en mente que simplemente tomar un bocado del este de Ucrania y asumir la responsabilidad formal de los territorios que ya controlaba de facto”, escribió Shaun Walker, periodista del periódico británico The Guardian y autor de “La larga resaca, la nueva Rusia de Putin y los fantasmas del pasado”. “Las últimas palabras de Putin, que si Kiev no detenía la violencia, serían responsables del ‘derramamiento de sangre subsiguiente’, fueron ominosas en extremo. Sonaron, simplemente, como una declaración de guerra”, dijo. (Reuters)