Fútbol: mujeres y varones cobrarán lo mismo en sendos seleccionados de Estados Unidos

Las integrantes del plantel de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos alcanzaron un histórico acuerdo con la Federación de ese país (USSF, por sus siglas en inglés), y pasará a ganar lo mismo que los hombres en los partidos internacionales.

"USSF se ha comprometido a ofrecer la misma remuneración a las selecciones nacionales femeninas y masculinas en todos los amistosos y torneos -incluido el Mundial-, a partir de ahora", dice el acuerdo.

De ese modo se termina con una batalla legal que se había extendido por seis años.

Un total de 28 jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos, campeona mundial en Francia 2019, habían presentado una demanda colectiva contra la política discriminatoria de la USSF.

El convenio contempla un total de U$S 24 millones; U$S 22 millones de los cuales se repartirán entre las jugadoras de la selección femenina y los U$S 2 millones restantes serán destinados a una cuenta para apoyar a las futbolistas que se retiren y campañas relacionadas al fútbol femenino.

"Es un paso monumental, que nos hace sentir valoradas, respetadas, y que repara nuestra relación con la USSF. No lo veo solamente como una victoria para nuestro equipo o el deporte femenino, sino para todas las mujeres en general", resaltó Alex Morgan, una de las jugadoras símbolo del seleccionado estadounidense, que disputó 190 partidos internacionales.

"Obviamente no se puede volver atrás y deshacer las injusticias que hemos enfrentado, pero la única justicia que surge de esto es que sabemos que nunca más puede volver a suceder", añadió la emblemática Megan Rapinoe.

El seleccionado femenino de fútbol estadounidense tiene cuatro títulos mundiales y cuatro oros olímpicos en su historia. Por ganar el Mundial de Francia 2019, recibió U$S 3,4 millones como bonificación de la FIFA. La máxima entidad del fútbol mundial le dio -por caso- más de € 32 millones al seleccionado masculino de Francia por triunfar en el Mundial de Rusia 2018.

Los jugadores del equipo nacional masculino de Estados Unidos, eliminados en octavos de final del Mundial 2014, habían cobrado U$S 4,5 millones, contra U$S 1,45 millón que le habían dado al seleccionado femenino por ganar en su Copa del Mundo.