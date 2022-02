Los celulares más llamativos: el ganador es el Motorola Aura de 2008

La página de móviles de segunda mano Mozillion ha llevado a cabo un interesante estudio para determinar cuál es el móvil más llamativo. La lista de los 10 primeros es curiosa, porque solo hay un modelo de 2021: el Samsung Galaxy Z Flip 3. El estudio no se basa en encuestas, sino en usuarios mirando una pantalla.

Mozillion recopiló 80 modelos de móvil considerados icónicos, y después puso sus fotos delante de 40 voluntarios. Un sistema de reconocimiento ocular registraba a qué teléfonos estaban mirando los sujetos del estudio y durante cuánto tiempo lo hacían. Por eso el estudio no mide los teléfonos más bonitos, sino los más llamativos. Eso explica que casi no haya terminales nuevos entre los más mirados, así como a los ganadores, que son móviles con un diseño especialmente original o extraño. La mayor parte de los teléfonos de la última década son rectángulos negros por un lado y rectángulos de color por el otro. En ese monótono mundo, no es de extrañar que el Motorola Aura de 2008 sea el centro de todas las miradas.

El Aura ya era una rareza en su día. En lugar de abrirse hacia arriba como los Razr, lo hacía girando hacia un lado alrededor de una pantalla completamente radonda (otra rareza). El mecanismo de relojería que daba vida a ese giro estaba fabricado en acero inoxidable por relojeros suizos y constaba de 130 rodamientos de precisión. Todo eso elevó su precio a 2.000 dólares de la época, que es otra razón por la que probablemente poca gente llegó a verlo en vivo y en directo.