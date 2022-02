Liga Tucumana: los clubes se ponen en movimiento

A partir del 10 de abril, cuando se inicie una nueva edición del Torneo Anual de la Primera A de la Liga Tucumana, se volverá a poner en juego la corona que Unión del Norte ganó por primera vez el año pasado y que esta vez intentará retener. El certamen volverá a tener el formato con el que se jugaba antes de la pandemia. Al igual que en 2021, además del título habrá en juego cuatro plazas para el Torneo Regional Amateur que organiza el Consejo Federal de la AFA. Además, habrá dos descensos que se definirán con un triangular.

Para esta edición, el torneo contará con dos nuevos integrantes: Juventud Unida de Tafí Viejo y Santa Lucía FC, recientemente ascendidos. En definitiva, serán 33 los clubes participantes, y estarán divididos en tres zonas 11 equipos cada una.

Zona A: Amalia, Juventud Unida, San José, Central Norte, Sportivo Guzmán, Unión Aconquija, Villa Mitre, San Antonio, Unión del Norte, Bella Vista y San Juan.

Zona B: Atlético, San Martín, San Pablo, Almirante Brown, Experimental, San Lorenzo (Delfín Gallo), Social Lastenia, Atlético Concepción, La Providencia, Ñuñorco y Santa Lucía FC.

Zona C: San Lorenzo (Santa Ana), Santa Ana, Azucarera Argentina, Santa Rosa, Alto Verde, Deportivo Llorens, Sportivo Trinidad, Deportivo Aguilares, Deportivo Graneros, Deportivo Marapa y Jorge Newbery.

El formato

La forma de disputa (que recién se aprobaría esta semana) será la siguiente:la primera etapa de la fase clasificatoria se jugará a lo largo de 11 fechas (10 partidos para cada equipo), con una duración de tres meses. Los mejores seis clasificados de cada zona avanzarán a la segunda fase, denominada “Zona Campeonato”. Estos 18 equipos serán distribuidos en dos grupos de nueve equipos, en los que se enfrentarán a una sola rueda durante nueve fines de semana. Los equipos que queden libres en cada fecha jugarán un interzonal. Los mejores cuatro de esa fase avanzarán a los cuartos de final (4 vs 1 y 3 vs 2 de cada grupo). Los finalistas se asegurarán las dos primeras plazas para el Regional, más el mejor perdedor de las semifinales. El último boleto será para el ganador del “Repechaje” que jugarán los 15 clubes que no superaron la primera fase.

Para lograrlo, deberán sortear primero la fase de grupos del Repechaje, que estará dividida en tres zonas de cinco equipos. En cada grupo se jugará a ida y vuelta, totalizando 10 fechas. Los dos primeros, más los dos mejores terceros, se clasificarán a cuartos de final a eliminacion directa.

Para definir los descensos se armará un triangular con los últimos de cada zona. Solo el ganador permanecerá en Primera.

Se proyecta la "Copa Tucumán" para todos los clubes de la Liga

El Consejo Federal de AFA solicitó a las diferentes ligas regionales tener confirmados sus participantes para el Regional Federal Amateur hasta octubre (Tucumán tendrá cuatro plazas), y para llenar ese vacío competitivo en el calendario local es que la Liga Tucumana ideó lo que en principio se conocerá como “Copa Tucumán”.

Como quedará tiempo para finalizar el año después del Anual, se pensó en este nuevo torneo para que los clubes puedan seguir teniendo competencia en lugar de tener que esperar hasta marzo o abril de 2023 para volver a jugar. Esto traería aparejado una importante perdida económica a los clubes, por no tener ingresos. Lo más relevante de este nuevo certamen es que lo disputarán clubes tanto de la Primera A como la Primera B de la Liga. Esto lo haría mucho más emocionante, ya que podrían volver a cruzarse muchos clubes grandes (hasta algunos clásicos) que están actualmente en diferentes categorías. Eso sí, el torneo no otorgaría ninguna plaza extra para el Federal Amateur.

El formato aun no está definido. Con el correr de los días se irá teniendo un panorama mucho más claro al respecto. Finalmente, de concretarse, sería la primera vez que se organice esta clase de torneo en nuestra provincia, con todos los clubes que forman parte de la liga local. En Salta y Jujuy ya se viene jugando hace varios años, con bastante éxito.