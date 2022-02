Cartas de lectores VI: El éxodo

El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, formando lo que se denomina el Pentateuco en el cual se narra el abandono de los israelitas contra la esclavitud de los egipcios hacia la Tierra Prometida a cargo de Moisés. Traigo esto a los dichos del Sr Macri, que tomó postura de juez de acusar a este Gobierno de que miles de jóvenes se vayan de Argentina. Uno de los grandes culpables del deterioro económico y social es él, que cuando gobernó nuestra Nación dejó una deuda que hoy este Gobierno está tratando de llegar a un acuerdo con el FMI. Destruyó el peso argentino, con la devaluación de agosto de 2018; se vanaglorió de promesas, pobreza cero, narcotráfico cero y no hizo nada; al contrario hay más pobres y más narcos en nuestra provincia y en el país. Soy apolítico, pero las cosas se dieron así. Fernández asumió el mandato y los tres meses tuvo que cerrar todo contra un poderoso virus que sorprendió al planeta entero con una enfermedad nueva llamada Covid-19. Le tocó gobernar con una pandemia jamás vista, donde miles de personas murieron. Macri es el menos indicado para hablar de jóvenes y de emigrantes que se quieren ir de esta Nación; durante su gobierno aniquiló a la clase media trabajadora y es esa gente la que se está yendo o se quiere ir, y lo que hizo el gobierno de Fernández fue a través de ayudas sociales durante el ASPO, ayudar a monotributistas, empleados y demás personas para evitar más muertos como mostraban gobiernos derechistas como Estados Unidos y Brasil, que dejaron un centenar de muertos de Coronavirus. ¿Si usted fuera el presidente, Sr. Macri, qué hubiera hecho? Creo que es mejor llamarse al silencio. Su gobierno fracasó y su política igual; por algo el Partido Radical y el PRO no quieren ni verlo y tratan de que usted no sea partícipe del mismo. ¿Por qué será? Y eso que su partido está formado por jóvenes, como dice usted. El pez por la boca muere.

Fernando Esteban Saade

[email protected]