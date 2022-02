Flavio Mendoza cuestionó al Gobierno en plena función de Stravaganza

Flavio Mendoza aprovechó el final de una función de su espectáculo Stravaganza en Villa Carlos Paz para cuestionar duramente la gestión del Gobierno nacional durante la pandemia y fue ovacionado por los espectadores.

El empresario comenzó recordando cómo padeció el ambiente teatral las restricciones impuestas durante los meses más duros de la cuarentena en 2020. "Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente", sostuvo.

"Así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre", agregó.

El coreógrafo acompañado por el elenco de la obra que lleva más de una década en cartel hizo además una promesa ante el público. "Yo, mi amor, no se la perdonó más", aseguró.

"Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que, mi amor, no te lo perdono más", completó.

Esta no es la primera vez que el ex jurado de Showmatch fue criticó contra Alberto Fernández. "Me angustia los que realmente no tienen para darle de comer a sus hijos", afirmó durante una entrevista en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece).

"Vamos a salir como pueblo, tenemos gente tan trabajadora. El encierro es como el cuentito del conejo. Te quedás encerrado, te quedás encerrado. Pero después cuando tengamos que salir, vamos a estar debilitados. Tiene que dar ese mensaje de que vamos a salir. No sean tan corruptos", cerró en esa oportunidad.