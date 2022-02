Macri culpó a la Nación por el éxodo de argentinos

El ex presidente Mauricio Macri volvió a referirse a los argentinos que se van del país a través de una carta publicada en sus redes sociales y aseguró que hay un “aluvión” de salidas. Apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y responsabilizó al Gobierno de la Nación de “cerrar las puertas” del futuro a los argentinos y de instalar un clima de “oscura atmósfera” en el país.

En su escrito, Macri dijo que “siempre hay pena o bronca por lo que dejan atrás” refiriéndose a los emigrantes y que “seguramente tienen en común el hartazgo de los ciclos negativos que se repiten en la Argentina y la falta total de futuro que produjo el actual gobierno”.

Además, el referente de Juntos por el Cambio calificó al gobierno de errático, e incentivó a los ciudadanos que se queden en la Argentina para no permitir “sentir que vivimos en un país inviable, resignarnos a la mediocridad, la decadencia, la torpeza, la gula de poder, el fanatismo y dejar que la mentira sistemática nos domine”.

No es la primera vez que el ex mandatario hace cuestionamientos sobre la situación política y económica de la Argentina en las redes sociales. La última vez fue el 31 de diciembre pasado, cuando pronosticó un “sombrío panorama” para el futuro de la nación y planteó un clima de incertidumbre sobre lo que ocurrirá este año. “Soy optimista sobre lo que viene a partir de 2023, los argentinos nos dimos cuenta de que estamos ante el final de un ciclo”.

Respuesta del oficialismo: “No hay cifras reales que hablen de un éxodo de argentinos”

La vocera de la Nación, Gabriela Cerrutti, publicó una serie de tuits para cruzar a Macri y dijo que las cifras utilizadas por el ex jefe de Estado son de 2019, cuando él estaba al frente del Ejecutivo. “No llama la atención que Mauricio Macri haga una declaración de principios basada en un editorial de ‘La Nación’. Lo insólito es que no repare en que las cifras son del 2019, cuando él era presidente”, señaló. Desmintió además que “hayan cifras reales o estadísticas que hablen de un éxodo de argentinos. La media histórica en base a otros registros no fluctúa desde el 2001″. Y destacó que “ese relato en el que insisten algunos espacios políticos y medios sólo busca generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro”.