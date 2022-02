Los vikingos regresan con el estreno de “Valhalla”

Vuelven las épicas y sanguinarias batallas nórdicas, con el tan esperado estreno de la continuación de la popular serie “Vikingos”, original de History Channel y popularizada por Netflix. La plataforma lanza el spin-off “Vikingos: Valhalla”, que se estrenará el viernes.

Con la producción de Michael Hirst, “Valhalla” se sitúa en el mismo universo de Vikingos, pero 100 años después de los sucesos que ya vimos, alrededor del 1.066, los últimos años de la era vikinga. Todo esto en el contexto de una Europa conmocionada y cambiante, donde se recorrerán las historias de vikingos históricos como Leif Erikson, Freydis Eriksdotter, Harald Harada y el Rey William el Conquistador, entre otros, quienes se enfrentan a poblaciones inglesas por el poder y las tierras.

Las expectativas de los fans con respecto al nuevo estreno son altas. Luego de seis temporadas de “Vikingos” la serie se consolidó como uno de los dramas históricos más relevantes de los últimos años, y con una base de fanáticos que la amaron y que ya venían esperando una nueva temporada desde hace tiempo. A pesar de que “Valhalla” no será una continuación directa, por lo que no tendrá los mismos personajes que ya conocíamos, este spin-off promete ser uno de los estrenos más importantes de la temporada y dar mucho que hablar.

El reparto está conformado por Sam Corlett como Leif Eriksson, Frida Gustavsson será Freydis Eriksdotter, Leo Sutter como Harald Sigurdsson, Bradley Freegard será Canute, el Rey de Dinamarca, Jóhannes Jóhannesson será Olaf Haraldson, entre otros.

“Vikingos” se estrenó en 2013 a través de History Channel y finalizó en 2020 con 89 episodios en total. A través de las temporadas se narró la historia de Ragnar Lothbrok y sus compañeros, luego, de sus hijos y sus respectivas aventuras.

No se dieron muchos detalles sobre el argumento de la nueva serie, pero sabemos que plantea la lucha en el contexto de la cristianización del mundo pagano. Así, Leif Eriksson llega desde Groenlandia y deberá imponerse como vikingo frente a los cristianos. Vikingos paganos y vikingos cristianos se enfrentarán por la supremacía del linaje, entre saqueos, batallas, exploraciones, problemas de lealtad y traición, que son los elementos que le dan vida al proyecto.

Desde el anuncio del estreno, fanáticos hicieron notar su emoción a través de redes sociales como Twitter, donde publican sus expectativas sobre la serie, debaten entre quienes la esperan con ansias y quienes creen que sacar más contenido sobre el mundo de “Vikingos” no era necesario. Mucha gente no quedó conforme con las últimas temporadas de la serie, y el estreno de su continuación no las emociona demasiado, pero un gran grupo de seguidores publica ansioso la cuenta regresiva para el estreno.

Por su parte, Netflix comparte en redes imágenes y adelantos de lo que les espera a los fanáticos este viernes, haciendo crecer la expectativa colectiva.

(Producción periodística: Belén López Sales)