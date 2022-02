Daniel Deiana: “hay gente que no entiende que la interna ya terminó”

El presidente de la Mutualidad, Daniel Deiana, aseguró que la Justicia Federal le denegó el acceso al fallo que hace lugar al pedido de intervención del organismo, al tiempo que afirmó que la resolución tiene un trasfondo político. “Sabemos que esto se ha originado en una interna política, obviamente que repercute en el partido nuestro. Hay gente que no entiende que la interna ya terminó. No se dan cuenta que esto va a seguir dañando al peronismo, pero pareciera que no les interesa”, expresó a este diario.

El también legislador oficialista comentó que ayer se reunió con el jefe de Gabinete Juan Manzur y el gobernador interino Osvaldo Jaldo, quienes -dijo- le dieron su respaldo. De todos modos, advirtió que el tema está ahora en la órbita judicial, y adelantó que lo apelará en cuanto sea notificado. “En los 18 años que llevo en la Mutualidad nunca he tenido problemas. Después de la interna se produce eso. Somos los mismos miembros del directorio, brindamos los mismos servicios y tenemos todos los balances aprobados. ¿Cómo es? ¿Ahora está mal?”, se quejó. Deiana criticó también que se haya enterado por LA GACETA el trazo grueso de la resolución del juez federal Fernando Poviña. “Sería un grave error por parte de la Justicia el estar notificando medidas de tanta gravedad a través de los medios de prensa. Eso vulnera nuestros derechos y habla muy mal de la Justicia y del juez. Que ustedes tengan acceso al fallo y que a nosotros nos hayan denegado es grave. La secretaria del juez nos denegó el acceso al fallo”, reprochó. El legislador apuntó también contra las autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que solicitaron la intervención. Dijo que esa resolución se tomó con el voto de la minoría, y que por ese motivo el mes pasado hicieron una denuncia penal. “Me parece otra irregularidad. Plantearon supuestos problemas de administración; falta de solidez económica y hablan de cuestiones que tienen que ver con la falta de prestación de servicios”, aseguró.