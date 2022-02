No solo importa lo que comemos, sino también cuándo lo hacemos

Cuando salieron de la universidad con el título de nutricionista bajo el brazo, se preguntaban si su vocación de ayudar a las personas a comer saludable les iba a ser redituable, en épocas en que la sociedad miraba de reojo a una profesión relativamente nueva. Con la esperanza propia de la juventud, confiaron. Y el tiempo les dio la razón. "El boom de la vida saludable arrancó hace unos ocho años en el norte de la Argentina. Desde entonces, cada vez hay más ofertas para mejorar la calidad de vida", dice el nutriólogo, cocinero y psicólogo tucumano Guillermo Omar.

Desde su mirada, hoy cualquiera prescribe dietas, internet ofrece un cúmulo de información y hasta se diseñan aplicaciones para contar calorías. Esto puede causar obsesión y conceptos erróneos. "Más que nunca, nuestra misión es trabajar con ese exceso de datos. Hay que aprender a elegir alimentos ricos en nutrientes (que contengan vitaminas, minerales y proteínas) y a conectar el cuerpo y las emociones", explica.

"No es lo mismo una persona que hace una dieta bien y no aprende ningún comportamiento que la persona que la hace más o menos, pero se enfoca en cambiar hábitos y conductas". Mariela Córdoba, nutricionista.

Su colega Mariela Córdoba, médica nutricionista con orientación en obesidad y orgullosa egresada de la Universidad Favarolo, añade otra reflexión: "madrugamos y trasnochamos por pedidos del jefe, estudios y demás obligaciones. Pero no lo hacemos para preparar nuestro alimento ni el de nuestros hijos. Yo invito a no negociar lo fundamental y prioritario".

Es que resulta harto conocido que una alimentación sana puede contrarrestar las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión. Ahora bien, ¿cuáles son los alimentos que podrían entrar a nuestra heladera y a qué productos habría que cerrarles la puerta? "Siempre tendríamos que tener yogur; huevos; leche; frutas y verduras. En cambio, no deberíamos consumir manteca; dulce de leche; gaseosas; papas fritas y tortillas", responde esta especialista que se desempeña en el Centro Asistencial Ramón Carillo, de la ciudad de Yerba Buena, y en su consultorio particular.

- No ha mencionado las carnes.

- El pescado debe consumirse dos o tres veces por semana. Las carnes rojas, en cambio, conviene disminuirlas. De todos modos, a mis pacientes no les prohíbo nada. Sólo les sugiero que cuiden la porción y la frecuencia. Cada plan alimentario debe adecuarse a la realidad de la gente.

- ¿Cómo sería una dieta respetuosa con el medio ambiente?

- Algunas ideas: ir más seguido al mercadito del barrio que al supermercado; hacer las compras con bolsas de tela; reutilizar las bolsas plásticas de los productos envasados y devolver a la verdulería los maples de huevos.

- ¿Es real que una copa de vino por las noches hace bien?

- Entiendo que los cardiólogos ya no estarían recomendándolo, porque no saben hasta qué punto sus pacientes controlan el consumo. En teoría, no debería ser más de una copa de vino para el hombre y media copa, para la mujer. Las bebidas alcohólicas tienen una fuerte asociación con un aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer, como de mamas, cabeza y cuello, esófago, hígado, colon y recto.

Ahora bien, derribados mitos y clarificados conceptos, veamos en concreto con qué cargaríamos nuestros platos y cuántas veces al día deberíamos comer, de acuerdo a las propuestas de Omar. ¿Cuándo las tripas rugen, es fácil abalanzarse. ¿Cómo evitarlo? "La frecuencia alimentaria depende de muchos factores, como el trabajo, el tiempo de preparación, la disponibilidad de alimentos y la cultura. Una alimentación balanceada, suficiente, completa y saludable ayuda a mejorar el apetito. Mantener el cuerpo bien nutrido reduce los episodios de picoteo, atracón y compulsión. Para ello, se deben incorporar alimentos de calidad, como frutas y vegetales, y beber agua", contesta el especialista, quien desde 2020 vive en Veracruz, México.

- ¿Es o no el desayuno el momento más importante de nuestra alimentación?

UNA FILOSOFIA. Más allá de las modas alimentarias, lo importante es que se preserve la calidad de vida. ARCHIVO LA GACETA

- Depende de las necesidades de cada persona. Hay quienes no pueden comenzar el día sin ingerir algo de carbohidratos ya que sienten cansancio, mareos y malestar. Otras personas pueden pasar mucho tiempo sin comer y esto no afecta su rendimiento. Yo recomiendo darse el tiempo para desayunar, ya que una carga de alimento de calidad activa el cuerpo y ayuda a afrontar el estrés.

- ¿La colación de media mañana es necesaria? ¿Qué se debería tomar?

- La colación es un recurso que permite distribuir nutrientes en el día. Es una buena opción para no cargarnos en las comidas principales. Una buena colación puede ser un puñado de frutas secas, como nueces, maní o almendras; un vaso de yogurth; una barra de cereal; un sándwich o algo de granola.

- Ahora que estamos retomando a la normalidad, muchas personas almuerzan en sus trabajos o los chicos en sus escuelas. ¿Cómo sería un almuerzo realista?

- Un esquema muy fácil de seguir es el de proteínas más vegetales. Por ejemplo, una suprema gratinada con queso y una ensalada de lechuga, choclo y tomate. O una hamburguesa casera con ensalada de huevo, palta, tomate y zanahoria.

- ¿Hay que merendar?

- No es necesario. Sin embargo, la merienda, al igual que las colaciones, constituye una alternativa para incorporar nutrientes. Y nos ayuda a pasar menos tiempo sin comer, lo cual, reitero, predispone al picoteo.

- La cena representa el encuentro familiar. ¿Qué sugiere?

- Básicamente, debemos tener en cuenta que una cena saludable facilita un buen descaso. Según la época del año y la temperatura, el menú debe variar. En invierno se pueden incorporar sopas o guisados. En verano, conviene algo más fresco, como un revuelto de huevo con vegetales al vapor; alguna ensalada con pastas o una tortilla de vegetales.

Finalmente, Omar explica que tenemos que incorporar algunas otras costumbres, como dormir entre siete u ocho horas diarias; tomar agua; hacer actividad física e identificar nuestras emociones, concluye. Es decir, no se trata de cómo comemos. Más bien, de cómo vivimos.