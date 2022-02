¿Cuándo vamos a olvidarnos de seguir circulando con la cara tapada?

Hace dos años que el barbijo se convirtió en parte de nuestra rutina. Al igual que las llaves, la billetera y el celular, salir con el tapabocas se volvió imprescindible. Pero, aunque los especialistas no se ponen de acuerdo y no se animan a hacer predicciones, es posible que no nos libremos del barbijo incluso si la enfermedad se convirtiera en endémica. Todavía queda un tiempo para circular “con media cara”.

Pese a que cada vez más se anuncia la apertura de actividades previamente restringidas y la eliminación de las burbujas en las aulas, el barbijo sigue presente. Todavía el virus se caracteriza como pandémico y los especialistas todavía no se atreven a aventurar cuándo podríamos estar hablando de una enfermedad endémica. El barbijo y el distanciamiento social son las medidas que persisten y, probablemente, serán las últimas en ser eliminadas.

“Creo que hay que ser bastante cautelosos en Tucumán, y cada provincia o área de la provincia va a adoptar las medidas según las dos variables: nivel de vacunación y la aparición de cepas que puedan causar problemas”, aseguró la infectóloga Aída Torres, directora médica del Centro de Estudios Infectológicos y Vacunación de Tucumán (Ceivac), en conversación con LA GACETA.

Vacunación y cepas

Este año se retomarán las clases presenciales y la apertura de numerosas actividades. Incluso, en un acto en Tecnópolis el miércoles, el presidente Alberto Fernández, expresó: “Vamos a olvidarnos de tener la cara tapada”. Con esta frase surge el interrogante de cuándo volveremos a vernos las caras y eliminar la obligación de usar tapabocas en espacios cerrados.

Torres sostiene que liberarnos de los cuidados adoptados en la pandemia, depende de varios factores, pero los más importantes son la vacunación y la agresividad de la cepa. “El uso del barbijo y su liberación de los espacios sociales va a ser variable según los distintos tipos de población. En cada provincia, cada distrito puede tener conductas totalmente distintas a la otra. La situación sin barbijo en los espacios abiertos exige realmente un nivel de vacunación del 50% en el total de la población, tanto niños como adultos. Y en espacios cerrados, debe ser llegando al 100% de vacunados. También depende de, a pesar de estar todos vacunados, la aparición, todavía, de la cepa Delta o de cepas que causan agresión a la población. De manera que usar barbijo depende de un equipo epidemiológico que vaya dictando las normas de acuerdo a los datos que se tengan en cuanto al nivel de vacunación y en cuanto a las cepas problemáticas que vayan apareciendo”, explicó.

Al ser consultada si esta enfermedad se convertiría en una endemia, lo que aseguraría que podamos deshacernos del barbijo, afirmó, que con este virus, será una situación particular. “Cuando pasemos a la situación de endemia, va a ser exactamente igual que la gripe. Vamos a tener tiempos en que se va a reactivar la situación y tiempos en los que vamos a estar liberados del barbijo. Cuando haya endemia, para covid-19 va a ser una situación bastante particular. Se ve que van y vienen los brotes, de manera que vamos a estar dependiendo única y exclusivamente de un comité de epidemiología local, provincial y de cada área de la provincia”, expresó.

En el mundo

Esta semana el estado de Nueva York anunció que ya no será obligatorio el uso de tapabocas en lugares cerrados como restaurantes, comercios y oficinas. La medida se tomó debido a la caída de casos de coronavirus. A pesar de esto, el tapabocas seguirá siendo obligatorio en escuelas, residencias de ancianos y cárceles. Dinamarca fue el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones el 1 de febrero de este año, debido a sus elevados porcentajes de vacunación y en la menor gravedad que representa la variante ómicron. Le siguió Noruega, quitando el distanciamiento social y la obligación del uso de barbijos en lugares concurridos.

A finales de enero, Inglaterra decidió que no será obligatorio el uso de tapabocas, ni en el transporte público ni en las aulas escolares. Tampoco se exige el pase sanitario para eventos masivos.

La situación nacional: se registraron 160 muertos en el país y 16.650 nuevos casos

El ministerio de Salud de la Nación informó ayer que, en las últimas 24 horas, se registraron 160 muertes por coronavirus y 16.650 nuevos contagios. Con estos datos, el total de infectados desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.799.858, mientras que las víctimas mortales suman 124.924. Del miércoles al jueves se realizaron 65.169 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 25.54%. Si bien el número dista del 10% recomendado por la OMS, el porcentaje se mantiene desde hace varios días por debajo del 50%, cifra que se pasó durante la semana del 14 de enero cuando se registró el pico más alto de contagios, con casi 140 mil casos y una tasa de positividad de casi el 70%. Por otro lado, del total de muertes reportadas ayer, 80 son hombres y 78 mujeres. Una persona fallecida, residente en la provincia de Salta, fue reportada sin datos de sexo. La Provincia de Buenos Aires también fue la que más decesos notificó, con 72 fallecidos. La siguen CABA, Mendoza y Chaco con 14, 13 y 12 fallecidos, respectivamente. De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 1.789 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 44,9%. Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de inoculaciones en el país asciende a 91.698.060, de las cuales 40.130.168 corresponden a primera dosis, 35.919.881 a segunda, 3.039.862 adicionales y 12.608.149 de refuerzo.