Santi Maratea intercedió en la pelea L-Gante vs Viviana Canosa: "Te banco en todas"

El tenso cruce en las redes sociales entre el cantante L-Gante y la periodista Viviana Canosa sumó un nuevo protagonista: el influencer Santiago Maratea.

Días atrás, la conductora había criticado el show brindado por Elián Valenzuela en Tecnópolis. "Sumiso, pasivo... pobre, bruto. Así te quieren", había expresado Canosa en un posteo del recital de L-Gante, junto a la imagen de un menor alzado y cantando las canciones del artista.

El impulsor de la "cumbia 420" no se quedó callado, y publicó una dura respuesta. “¿Qué onda Viviana Carnosa (sic)? Pasivo será tu choma, que te la agarrás con un menor de edad", apuntó L-Gante.

Tras esto, la periodista decidió que tramitará una demanda contra el artista por violencia de género, e incluso trascendió que le reclamaría una compensación de $ 15 millones.

Viviana Canosa y L-Gante

Maratea, en medio de esta polémica, dio su punto de vista. Y tomó una clara postura.

“¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo? ¿Qué les pasa? Dejen al pendejo tranquilo que la está rompiendo”, empezó a decir Santiago en una storie de Instagram.

Y confesó que prefería no etiquetar al cantante porque le daba "vergüenza". "Pero ya se lo dije: ‘amigo, te banco en todas’. Porque de verdad, lo banco en todas. Y cómo la tienen con el chabón. El vago hace su música, tiene muchísimo éxito, fin. No hay nada atrás, no hay armas en la casa”, añadió, en alusión a la denuncia por supuestas amenazas hacia un vecino y al allanamiento efectuado por la Policía.

Además, trató de enviar un mensaje pacificador en medio de tantos misiles cruzados. "No hay necesidad de insultar a su público ni a todo Tecnópolis que fue a verlo, déjenlo en paz y que disfrute de todo su éxito que bien merecido lo tiene”, afirmó.