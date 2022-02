L-Gante: “yo estoy bien, lo que más sufrí es el allanamiento en las dos casas"

El cantante L-Gante se negó a declarar hoy en una citación judicial y aprovechó la ocasión para criticar a la Justicia. “Esto es todo payasada”, dijo en relación a la causa en la que se vio involucrado. Se presentó en la UFI N° 9, ubicada en General Rodríguez, tras haber sido imputado por abuso de arma y amenazas.

Elián Valenzuela, su verdadero nombre, fue citado a indagatoria por la fiscala Alejandra Rodríguez. Es investigado por abuso de armas y amenazas contra un vecino al que acusa de querer robarle. L- Gante llegó a la oficina judicial junto a otras 15 personas.

Un tema nuevo

“Yo estoy bien, lo que más sufrí es el allanamiento en las dos casas. Me rompieron la puerta de la casa del barrio y después nada, todo tranquilo -dijo-. Ahora voy a tirar un tema, ya que estamos, voy a aprovechar a sacar un temita nuevo. Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera, porque esto es todo payasada”, agregó.

Después de tener que hacer frente a la imputación por “amenazas, portación de arma de guerra y haber efectuado disparos contra sus vecinos”, L-Gante aseguró que hay personas que lo quieren perjudicar. “Uno tiene que aprender a vivir con que hay algunos a los que no les vas a caer bien. No tenía problema con mis vecinos. Cada uno debe hacerse cargo de sus actos y afrontarlos, como yo estoy acá. Al barrio voy a seguir yendo, voy todos los días. Como ahí, me siento en la vereda, tomo una Coca, voy a comprar. Los gatos que anden caminando por ahí sueltos que sigan por ahí, no pasa nada”, dijo.

Sobre la réplica de un arma que encontraron durante los allanamientos realizados en sus dos propiedades, L-Gante fue claro: “Cómo la tienen con el arma. No sé de qué arma están hablando, a mi mamá le encontraron un arma de juguete, si quieren se las regalo”, afirmó.