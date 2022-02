Habló la autora del polémico cartel : "No lo escraché, le dije que lo que tiene lo sabe usar muy bien"

"La tenés chica y te amo igual" decía el cartel más llamativo que se vio en este último Día de los Enamorados. La dedicatoria ubicada en una casa de la ciudad de Posadas, en Misiones, causó ternura, gracia y dio rienda suelta a distintas interpretaciones que derivaron en la palabra de su autora explicando todo. "No lo escraché, le dije que lo que tiene lo sabe usar muy bien", le dijo Lucrecia, la chica que mandó a hacer el cartel, a Misiones Online, el portal que logró la entrevista.

Antes de esa palabra, periodistas de ese diario habían ido hasta la casa donde estaba el curioso cartel romántico para ratificar lo que se había posteado en las redes. Allí, consigna el portal, hablaron con una mujer (no era la autora) que prefirió no decir mucho, pero que el cartel “era de su hermano” y que no le habían dado mucha importancia.

“Aquello se publicó y a raíz de esa publicación, cientos de usuarios de Facebook aprovecharon para hacer sus. interpretaciones y comentarios. Hasta que una lectora llamada ‘Lucrecia’ -su verdadero nombre será reservado- escribió a este diario para contar ‘la verdad’ detrás de este caso que aunque era intrascendente, había captado la atención de varias personas”, dice la nota.

A través de capturas de pantalla, “Lucrecia” mostró pruebas de que había contactado a un profesional para que diseñara y colgara el cartel. La siesta del 7 de febrero, el trabajo fue realizado.

“Sin embargo no permaneció en el lugar, ya que se sospecha que un grupo de jóvenes retiró el cartel del lugar y lo llevó hasta la casa de un amigo para hacerle una broma aprovechando el mensaje que tenía”, aseguran en Misiones.

Sin ánimos de burla, Lucrecia quería sinceramente dedicar un mensaje amoroso y no tenía intenciones de que se tornara en algo cómico. El destinatario del cartel era un hombre que “Lucrecia” describió como “un amigo con derechos de hace varios años”. “No quise escracharlo, sino decirle lo que siempre le dije: lo que tenés lo sabés usar muy bien. Y lo más importante es que lo amo”.