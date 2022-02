Atlético: con los hinchas afuera

Pasaron dos meses y cinco días desde el último partido de local del “Decano”. Fue un 1-1 ante River con las tribunas colmadas y ese empate significó para Atlético cortar una racha de seis derrotas consecutivas, la despedida de Cristian Lucchetti y un cierre de año que estuvo lejos de ser uno de los mejores. Hoy volverá a jugar en el Monumental. Pero será diferente.

El fútbol argentino en ese momento contaba, en todo el país, con el color y la pasión característico de un partido, banderas, papelitos, camisetas y público, sobre todo muchos hinchas. En aquel momento nadie se imaginó que la siguiente fecha de local para el “Decano” iba a ser similar a aquellos partidos de finales del 2020, con tribunas que recibirán apenas un puñado de hinchas. Serán solo 300. ¿Hay algún culpable? Tal vez sea mejor referirse a ellos como responsables y no como culpables, ya que al fin y al cabo se trata de una pandemia, y además la búsqueda de responsables puede arrojar una larga lista de nombres y llevar la discusión a un terreno demasiado subjetivo. Algunos apuntarán al gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, otros a Luis Medina Ruiz, Ministro de Salud de Tucumán, otros a la directiva por una supuesta pasividad a la hora de recibir la medida. En fin, lo cierto es que el partido que debía jugarse hoy no se jugará en las condiciones que se esperaban. “Me gustaría que el partido con Platense fuera a cancha llena”, dijo Juan Manuel Azconzábal durante la semana y el deseo no se le cumplirá, a pesar de las reuniones que encabezó Mario Leito para tratar de encontrar, al menos, una ampliación del aforo.

Como se dijo más arriba, la idea no es ingresar en un terreno lleno de subjetividades, porque sería muy difícil salir de ello y porque, guste o no, esta noche se jugará un partido que no será como se imaginaron los hinchas, pero sí como lo hicieron los responsables de esta decisión.

Las cámaras de televisión mostrarán a todo el país un estadio vacío y posiblemente se hable de ejemplo. Y desde sus casas los hinchas todavía masticarán bronca. Porque aunque se trate de un solo partido, lo difícil de toda esta situación es entender por qué no se aplicó la misma medida en todos los eventos que se llevaron a cabo en nuestra provincia en los últimos días. Hay un refrán que dice “ley pareja no es rigurosa“, y al menos esta medida no parece pareja y sí muy rigurosa para Atlético y San Martín. Justificativos hay de sobra. El grueso de los hinchas deberán esperar hasta el 1 de marzo, justo después de los carnavales, para reencontrarse dentro del Monumental. Hoy lo harán en plaza Urquiza y en las afueras del estadio, donde manifestarán su descontento de la decisión del gobierno. Adentro, mientras tanto, Atlético jugará su partido ante Platense, con aforo limitado.

A las 21.30

Atlético: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Haibrany Ruiz Díaz, Gastón Suso y Juan Infante; Iván Gómez, Hernán Lambertí, Ignacio Schor y Horacio Tijanovich; Brian Mansilla y Gonzalo Bergessio. DT: Claudio Spontón.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: El Monumental. TV: TNT Sports.

Convocatoria

Desde la agrupación “Deca Cultural” y bajo el lema “No al aforo en Tucumán” convocaron a los hinchas de Atlético a las 18 a la plaza Urquiza para marchar desde allí al estadio Monumental.

Andrada, al banco

El delantero figura como uno de los convocados al partido de esta noche, al igual de Eugenio Isnaldo, iría al banco de suplentes. Bianchi, por su parte, será titular en la zaga central junto a Ortiz.