Cartas de lectores IV: ¿Cómo estamos?

El Banco Central tiene escasas reservas. Los que se creen o son hábiles economistas, ¿pueden decir qué nos depara el futuro? Las giras del Presidente nos alimentan, acuerdos con China y Rusia, pero nada hay concretado, todo a largo plazo, mientras el FMI ya fijó fecha para que se pague el abultado préstamo que el ex presidente Mauricio Macri contrajo. Estamos en un estado de pobreza donde no hay límites. Soy un ciudadano que en mi vivencia, cada día es un problema la existencia; nos bombardean impuestos, inflación, sueldos que no dan para más, nada alcanza. 40 años de democracia y nadie realizó políticas eficaces a largo plazo, solo parchamos, para un futuro que siempre es patético y ruin. Pobre mi Argentina.

Carlos Rubén Ávila

