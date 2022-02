Cartas de lectores I: autovía a Las Termas

Vi muchos carteles haciendo propaganda de una inversión millonaria que haría la Provincia para hacer una autovía desde Tucumán a Termas de Río Hondo. Y me pregunto: ¿A quién va a beneficiar esta obra? ¿Cuánto se pueden ahorrar en tiempo para recorrer esos 90 Km? ¿15 o 20 minutos? Esto claramente beneficia al turismo de las Termas. O a los que se hacen una “escapada” a comer cabrito y jugar en el casino. O tal vez beneficia a algún propietario de tierras en esa zona, al cual habrá que expropiarle pagándole millones para hacer la otra mano. ¿No les parece que sería más beneficioso para Tucumán, antes que esa obra faraónica, hacer una doble mano en el tramo de 6 km de la ruta (también llamada Ruta 9) que va desde San Cayetano hasta la rotonda de San Andrés, cruzando la RP 306? ¿Circularon alguna vez por allí? Es espantoso el caos de tránsito, los accidentes y los embotellamientos en el semáforo donde está la empresa Flecha Bus, justo en el cruce con la mencionada ruta 306. Las condiciones para hacer otra mano están, el espacio sobra, las banquinas son anchísimas, o sea no hay que expropiar nada. El gasto más importante sería hacer otro puente sobre el Salí y un cruce sobreelevado en la 306. Tucumán es la única ciudad en la que no se hace una obra importante hace 30 años. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, etc., tienen los ingresos a sus ciudades impecables, nuevos, correctamente iluminados y bien señalizados. En todas esas provincias hicieron la misma cantidad de viviendas que en Tucumán, y aparte hicieron las rutas, autopistas, puentes, etc. ¿Por qué aquí nunca se puede hacer una obra de ese tipo? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo la peor del Norte? Seguramente saldrán los de siempre a decir “sé, esa obra está en carpeta, pero primero hay que hacer la autovía a Termas”. Y tiene que ser al revés. Primero lo más urgente, lo más necesario, lo más importante. Y si no lo hacen así, entonces será cierto lo que todos dicen en la calle: “nos merecemos estar como estamos”..

Martín L. Juárez

General Paz 2.537/39

San Miguel de Tucumán