Dos accesos a la ciudad requieren reparaciones

Asfalto levantado, baches y desagües mal tapados son problemas recurrentes en varios barrios de la capital. Quienes los recorren a diario saben por dónde transitar y cómo esquivar los obstáculos, pero el problema se potencia en el caso de los automovilistas que desconocen el territorio. Y sobre todo en puntos estratégicos como los accesos a la ciudad. Es el caso de la avenida Pedro Miguel Aráoz y de la calle Florida al 1.000.

Al ingresar a la capital desde el este la rotonda deriva los autos hacia la avenida Papa Francisco, pero hay quienes siguen derecho rumbo a la plazoleta Dorrego y la avenida Kirchner. Allí se topan con el mal estado de la avenida Pedro Miguel Aráoz, en especial antes de cruzar la vía. En el caso del acceso Sur, muchos de los conductores que viajan por Jujuy llegan hasta la calle Florida y giran rumbo a Alem. Esas cuadras están en pésimas condiciones. En ambos casos, el compromiso del municipio es avanzar con los arreglos, algunos en marcha y otros programados.

En detalle

Vecinos de la zona plazoleta Dorrego comentaron a LA GACETA que el tramo de la avenida Aráoz entre el pasaje López y la calle Díaz Vélez se encuentra deteriorado desde hace tiempo, en buena medida por la constante circulación de colectivos y transportes pesados. “El pavimento no tiene casi mantenimiento, a veces lo arreglan pero las reparaciones duran poco tiempo”, sostiene el dueño de una carnicería ubicada justo en esa zona.

En el mismo sentido, Analía (pidió que no se publique su apellido) agregó: “no vienen nunca a arreglar, es un abandono de las calles. Está lleno de baches y cuando se inunda no podemos pasar”. Explicó que en el barrio suelen hacerse tareas de mantenimiento de pintura en cordones y postes de luz, pero que no se restaura el pavimento.

Juan Carlos González tiene 70 años y desde hace 66 vive en el barrio junto a su familia. “Cuando llueve se junta el agua y se convierte en un río, es imposible cruzar la avenida. En la calle colocan parches que duran poco”, apuntó. Contó además que en época de tormentas los desagües quedan tapados por la basura y que por eso las inundaciones son permanentes.

Otra de las consecuencias de las roturas del asfalto -además del castigo que le propinan al tren delantero de los vehículos-, se relaciona con la inseguridad. González relató que cuando autor y motos frenan ante los pozos aparecen los ladrones.

“Rompen los vidrios de los autos o les roban las mochilas a los motociclistas -sostuvo-. De noche cortan las luces del alumbrado público del pasaje para que sea vía libre, es un doble peligro”.

Paralelamente, los vecinos se quejaron de la falta de mantenimiento en canales y acequias. “Viene gente de otro lado a tirar basura y nadie lo controla”, remarcó Analía.

En lo que respecta al acceso Sur ubicado en calle Jujuy y Florida, la falta de señalización es un llamado de atención junto con los baches que los vecinos llenan con piedras, ramas y troncos, para alertar a los conductores. Ellos solicitan a las autoridades municipales que se realicen obras de bacheo y de repavimentación para dar solución a estos problemas que consideran “históricos”.

Iniciativas

Consultado por LA GACETA, el arquitecto Gustavo Siciliani, director de Obras Viales de la Municipalidad, explicó que se encuentran realizando repavimentación y reparación de baches, con hormigón en algunos casos y con asfalto en otros.

Sostuvo que el problema se agrava debido a las aperturas que efectúa la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y por los derrames de líquidos cloacales que generan problemas en la red vial de la capital. “Cuando dicen que las reparaciones duran poco es porque tenemos un problema con el agua servida de la calzada. Arreglamos los baches con asfalto pero el agua destroza el material. El hormigón resiste mucho más pero también tiene consecuencias si hay mucha pérdida de agua”, detalló.

Siciliani destacó que ya se encuentra en condiciones el acceso por la avenida Papa Francisco, donde se realizaron obras de asfaltado. “Se reparó gran parte de la Pedro Miguel Aráoz con hormigón y se continuará hasta llegar a la plazoleta Dorrego; aún nos falta el tramo de la vía. Estamos arreglando todos los accesos a San Miguel de Tucumán”, puntualizó. (Producción periodística: Graciela di Vico)