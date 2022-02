"A mi tío lo abandonaron", el desgarrador mensaje del sobrino de Gustavo Martínez

La muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, causa conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El personal trainer falleció tras caer del balcón del piso 21 del edificio donde vivía.

En medio del dolor y luego del video que compartió Felipe Fort hablando sobre el trágico hecho, un sobrino de Martínez rompió el silenció y compartió un emotivo mensaje de despedida.

"Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor", escribió Nicolás en su cuenta de la red social Instagram.

Posteriormente, durante una comunicación telefónica con Intrusos (América), el joven contó cómo se encontraba su tío en el último tiempo y rechazó las palabras de Felipe. "Me siento muy dolido, pero más dolido por lo que habló Felipe Fort. Me pareció una falta de respeto. Flaco, dale, sos muy ingrato", afirmó.

"Lo que a mí me da bronca, sus hijos, porque en definitiva son sus hijos, que él fue un padre para ellos, cómo puede ser que hoy este chico suba estas historias. Mi tío era una excelente persona. Es un atrevido para que hable así. ¿Qué tanto mal le pudo haber hecho mi tío a los chicos?", añadió.

Por otra parte, Nicolás reclamó a la familia Fort que no se haya comunicado con ellos para hablaron sobre los problemas de Gustavo. "Lo que se hizo es un abandono", remarcó.

"Me enteré de la muerte de mi tío por un mensaje de mi mamá. Mi tío era depresivo, todo lo que vos quieras. Si vos vivís con tus hijos y tus hijos no pueden manejar la situación... él no hablaba con mi familia sobre eso. ¡Esto es un abandono! Mi tío era el mejor personal trainer, que se cuidaba su cuerpo, qué pasaría en esa casa para pensar eso. ¡Habló con mi hermano a ver si le podía dar trabajo! Obvio por eso nosotros lo ayudábamos", cerró.