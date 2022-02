Video: el CEO de Adhemar Capital tuvo que salir de su casa custodiado por la Policía

Ahorristas que invirtieron su dinero en la financiera Adhemar Capital (AC), que ahora se encuentra en problemas, increparon al “Trader” de la empresa, Edgar Adhemar Bacchiani, en su vivienda. "¿Cuándo vas a pagar lo que debés, ladrón", le dijeron al hombre, quien tuvo que ser custodiado por varios efectivos de la Policía al salir de su domicilio, ubicado en la provincia de Catamarca.

"Hace más de una semana que le mandamos mensajes, lo hablamos y no nos contesta. Vinimos a su domicilio a que dé la cara, pero no nos quiere dar turno para atendernos", reclamaron sus inversores.

En los últimos días, “El Pelado”, como lo llaman sus clientes, pasó de andar en una Ferrari roja en Catamarca, a contar con una custodia policial permanente luego que un cliente de la sede de esa provincia se presentara a negociar con la réplica de una pistola.

CUSTODIA. La Policía en la vivienda de Eddgar Adhemar Bacchiani.

En las últimas horas, un video se viralizó en el cual se ve a Bacchiani junto a efectivos, mientras un grupo de personas lo amenaza. Luego, se ve cómo el hombre sube a un auto y se retira con rumbo desconocido.

Las escenas de nerviosismo se repiten en las otras tres sucursales que AC tiene en el país: La Rioja, Tucumán y Córdoba. Según dijo el “Trader”, junto a sus operadores proponen bajar las tasas y devolver el capital en cuotas. Algunos, resignados, aceptaron. Otros amenazaron con llevarlo a juicio y consiguieron que les pague, todo o una parte.

"Estos aprietes no los tolero. Vamos a ver a esos que me gritan ladrón si lo pueden justificar. Buenas noches", escribió en sus redes sociales Bacchiani tras las amenazas que recibió.

Cómo era la operatoria en Tucumán

Todos los consultados por LA GACETA coincidieron en señalar cómo era la operatoria. Una persona o un grupo entregaba una suma de dinero a cambio de una suculenta tasa de interés, ya sea en pesos o en dólares. Firmaba un contrato en el que establecía que durante seis meses recibirán el pago de los intereses y, si lo deseaban, el capital que habían entregado.

En la moneda nacional, pagaban entre un 10% y un 23%, según el monto. Por ejemplo, si alguien entregaba $500.000, cada 30 días, durante seis meses, recibía $50.000 ($300.000 en total durante todo el acuerdo) y cumplido el plazo, podía retirar los $500.000 o seguir invirtiendo.

Las inversiones en dólares eran mucho más tentadoras para quienes buscaban acrecentar sus ahorros. La empresa ofrecía un 15% promedio a los que les entregaban sus billetes verdes, eso sí, tenía que estar en perfecto estado y debían ser “los de las caras grandes de Washington”, como señaló un ahorrista.

“La tasa era increíble si se tiene en cuenta que un bono del Tesoro de Estados Unidos puede rendir hasta un 2% anual”, analizó semanas atrás el periodista de LA GACETA Marcelo Aguaysol.

El sistema de pago también era bastante curioso porque le abonaban en pesos, pero con el valor del dólar compra, que es más barato que el de venta. Por ejemplo, una persona que entregaba U$S 10.000, por mes recibía U$S 1.500 (convertido llegaba a $ 315.750) y durante el plazo del acuerdo (seis meses) unos U$S 9.000 ($1,9 millones), sin contar que si se retiraba, incrementaba un 90% por sus ahorros, ya que pasaba a tener U$S 19.000. Pero como dice el refrán, “todo lo lindo dura poco”.