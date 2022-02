“Lo pactado se cumple”, dijo el CEO de la financiera

“Hay mucha gente a la que le agradezco la confianza. Quería llevarles tranquilidad, porque por ahí me preguntan qué pasó con lo pactado. Y lo pactado se cumple”, resumió en un live de Instagram Edgard Adhemar Bacchiani, titular de Adhemar Capital. La financiera quedó en la mira de las autoridades, ya que la Justicia Federal la investiga por una posible causa de lavado de activos. Bacchiani se puso a disposición del fiscal.

La empresa, que tiene su sede central en Catamarca, y sucursales en Yerba Buena, La Rioja y Córdoba, quedó en boca de todos por dos razones. En diciembre, el Banco Central le habría solicitado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que investigara las actividades del trader Bacchiani. Esto porque dos gobernadores habían denunciado maniobras y después de que el fiscal catamarqueño Santos Reynoso solicitara que se levantara el secreto bancario de todas sus operaciones, ya que llevaba adelante una pesquisa iniciada por Gendarmería Nacional.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Valores (CNV) también inició una investigación en torno al ejecutivo y las operaciones que realiza, a partir de las numerosas denuncias que había recibido por parte de clientes que lo demandaron por no haber cumplido con lo pactado. También le ordenó que cesara de realizar operaciones.

Descargo

Bacchiani siempre acudió a Instagram para dar a conocer novedades del mercado, explicar cuál era la actividad que realizaba y mostrar su vida privada. En el último vivo, que inició con el clásico tema “Fortunate son” de Creedence Clearwater Revival como música de fondo y que tiene más de 32.000 vistas, señaló: “se habló mucho de Adhemar Capital. No nos fuimos a ningún lado, seguimos dando la cara y, si hay algún problema con el cliente, lo charlamos y lo solucionamos. Siempre respondimos de la misma manera: con transparencia y verdad. De lo que anda dando vuelta en las redes sociales no nos hacemos cargo”.

En el video también informó a los miembros de su cartera que en las últimas semanas había apostado al bitcoin, que tuvo una baja en su cotización después de que realizara la operación. “Los que nos dedicamos a esto no tenemos el dinero sobre la mesa, está digitalizado. Hay sectores que hacen cosas que no son buenas. Pero quiero dejar en claro que lo pactado se respeta. Si hay algún inconveniente, deben consultar a nuestros asesores”, comentó.

Al parecer, varios catamarqueños apostaron fuertemente en la firma. En las redes sociales se postearon varias denuncias de personas que hasta vendieron propiedades para invertir. Aunque no está confirmado, taxistas que “remataron” sus vehículos para ingresar al sistema serían los denunciantes. En la sede de la empresa en la vecina provincia se registraron momentos de alta tensión entre los clientes. “Traten bien a nuestras recepcionistas y asesores. No hay motivos para alterarse porque hay mucha habladuría y nosotros no dijimos nada”, señaló Bacchiani.

Perfil

“En nosotros pueden seguir confiando. No nos van a bajar, vamos a seguir”, insistió. “No se enojen si no les respondo. Recibo más de 10.000 mensajes en Instagram y es imposible contestarles a todos. Antes lo hacía, pero ahora es el momento de centrar todo el esfuerzo en el negocio. Son tiempos para ponerse el overol y sacar la máxima rentabilidad del mercado”, señaló el ejecutivo antes de cerrar el vivo.

Bacchiani es un ejecutivo que se especializa en las criptomonedas. Llegó hace poco más de tres años a Catamarca, donde instaló la sede central de la empresa, aunque algunas versiones indican que tuvo una traumática experiencia en Mendoza. En las calles catamarqueñas se roba las miradas cuando transita con una Ferrari. “2° mes con mi hermosa. No hay nada más hermoso en el mundo”, escribió Bacchiani cuando publicó la foto del vehículo de altísima gama.

El ejecutivo, además de la actividad financiera, es dueño de las franquicias Medialunas Calentitas Cat, Papanato y Oh My Veggi, que operan en tierras catamarqueñas. Además, según los datos que divulga en las redes sociales, es dueño de la ferretería Mi viejo y del boliche Wika Club. Aunque por este negocio tiene un problema judicial, ya que el vendedor recuperó el centro nocturno aduciendo que Bacchiani no había cumplido con la forma de pago acordada.

Entre otras historias que publicó el trader, se aprecia la fiesta organizada para despedir el año en un lugar exclusivo y que contó con la actuación en vivo de Pipo Cipollati. También subió un video donde se lo ve en un recital de los Rolling Stones.

Uno de sus últimos posteos no tiene nada que ver con lujos, sino más bien con una advertencia. Publicó la captura de pantalla de un tuit del abogado César Pierri anunciando que había mantenido una reunión con Bacchiani y que iniciaría acciones legales a todas las personas que lo difamen. “Por mi gente y para mi gente pongo lo mejor. Exprésense libremente”, escribió Bacchiani.