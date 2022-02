“Papá lo recibirá con los brazos cerrados”: el enojo de Felipe Fort con Gustavo Martínez tras su muerte

Recientemente se confirmó el fallecimiento de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, Felipe y Marta, luego de caer desde el balcón de su departamento ubicado en el piso 21.

En medio de la conmoción por el hecho, los mellizos, que se encontraban en la vivienda en el momento de los hechos, tuvieron que brindar su testimonio a la Policía.

En principio, las declaraciones fueron escasas por el shock y solo se difundieron pocos detalles. Luego de haber pasado varias horas de la noticia, los jóvenes, que tienen 17 años, empezaron a expresarse en sus redes sociales.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos”, inicia el descargo de Felipe y anticipa que también hubo más gente que aún “queda por nombrar”.

Lo que sorprendió a todos fue el siguiente mensaje que el joven posteó. “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”, sentenció en relación a la muerte de Martínez.

/ FOTO Instagram @felipe_fort_

Asimismo, pidió que respeten la privacidad de su familia. “No opinen, no comenten. No saben y nunca supieron”, agregó.

En otra de las historias publicadas en su cuenta de Instagram, agregó: “Una persona que no puede terminar ‘cuidarnos’ cuando faltan 10 días para que cumplamos 18”.

“¿Tienen a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, se preguntó Felipe. “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo”, indicó.

/ FOTO Instagram @felipe_fort_

Aunque, casi al instante, Felipe se arrepintió y borró una de las fotos, grabó una serie de vídeos explicando lo que está viviendo.

“Soy yo, no me hackearon la cuenta. Es lo que opino, 17 años tengo. Borré la historia porque hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea lo que pasó en mi vida en los últimos siete años”, sostuvo e insistió: “No opinen. Solo eso”.

Gustavo Martínez cayó de un piso 21: Cómo fueron los hechos

Todo sucedió durante esta madrugada, alrededor de las 4.15, cuando el servicio de seguridad privada que vigila la zona se comunicó de emergencia con el 911 alertando que el cuerpo de un hombre yacía en el piso de la calle Sucre, altura 1900.

Inmediatamente, la Policía se presentó en el lugar para controlar la situación y se procedió a iniciar una investigación. Hasta el momento, trascendió que estará a cargo de la fiscal Laura Belloqui, perteneciente a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59. La carátula será averiguación de causales de muerte y también se solicitó la participación de la División Homicidios.

Fort conoció a Martínez cuando tenía 30 años, y desde aquel momento, nunca dejaron de mantenerse unidos. A pesar de haber puesto fin a su relación de pareja, su lazo perduró hasta la actualidad.

En 2010, el entonces dueño de la famosa chocolatería, había tomado la decisión de nombrar a su ex pareja tutor legal de sus hijos. Así fue como Martínez mantuvo un vínculo estrecho con los jóvenes hasta el momento de su muerte.