“Me da igual la política, cuido mi dinero”: El “Kun” criticó los impuestos y festejaron los liberales

Sergio “Kun” Agüero volvió a causar furor en sus famosas transmisiones de Twitch. El ex futbolista, que recientemente puso fin a su carrera profesional, inició una serie de encuentros más cercanos con su público en la plataforma.

En otras oportunidades, el ex delantero de Manchester City había sorprendido a sus seguidores al brindar su opinión sobre la situación que atraviesa Argentina. Aunque esta vez la apuesta fue doble y se animó a hacer un análisis más profundo desde su experiencia.

Relajado, pero decidido a dar su punto de vista, en medio del vivo que había armado, se dispuso a hacer un break e inició una introducción que anticipaba una reflexión más extensa sobre los impuestos.

“A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas”, fueron las primeras palabras del streamer.

“Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”

Las declaraciones del “Kun” rápidamente se viralizaron y convirtieron el tema en tendencia en las redes sociales. El grupo de economistas y políticos liberales argentinos fue el primero en reaccionar y lo celebró públicamente.

El representante de Libertad Avanza, Javier Milei, retuiteó uno de los mensajes. En tanto, el diputado Ricardo López Murphy calificó de “impecable” los dichos del futbolista. "Lo que dice Sergio Agüero es exactamente lo que Argentina debe cambiar, el Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento", escribió.

Simultáneamente, se generó una avalancha de mensajes con posiciones enfrentadas entre los usuarios. Ante las críticas, el ex futbolista aclaró que el impuesto al patrimonio “está en muchísimos países y no solo en Argentina”.

Se preguntó: si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos, ¿por qué seguís pagando? Si no tenés ingreso en el año, seguís pagando igual. Fui pobre y nadie me regaló nada", cerró.