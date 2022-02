Un video, prueba crucial en un juicio

Hoy se realizará otra audiencia en el juicio oral por el homicidio del vendedor de pan Juan Pedro González (74) en la cual la Justicia compartirá a las partes un video del brutal ataque. El hombre fue ultimado a balazos hace un año en un intento de asalto cuando regresaba a su casa desde su puesto callejero, al sur de la capital. Hoy, las partes tendrán la oportunidad de ver las imágenes de una cámara de seguridad que se analizaron en su momento.

La pareja acusada está integrada por Omar Leonardo Santana y Karen Daiana Frías. Este martes en la segunda jornada del juicio, se llevó a cabo la audiencia en la que se presentaron nuevos testimonios y además, un perito reconoció el arma de fuego secuestrada. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino en el debate el fiscal Carlos Sale, quien está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II. En la audiencia, declararon testigos de la Fiscalía, como personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y del Laboratorio de Química Legal del MPF, que aportaron su conocimiento sobre la intervención en el lugar del hecho y respecto a los estudios comparativos efectuados.

Un investigador judicial que participó el abordaje de la escena, reconoció el revólver calibre 22 que le exhibieron como el arma de fuego secuestrada en su momento.

“Sí los conozco a los acusados. Son vecinos míos. Esa noche del hecho, Daniel (hermano de Leonardo el acusado) vino y me buscó. Yo estaba acostado ya porque había vuelto de trabajar de la forrajería. Me dio el arma en una bolsa de plástico y me dijo que por favor le guardase porque su papá lo iba a retar. Yo fui y le di a mi mamá, porque ella no nos permite andar con armas y ella le devolvió”, dijo R. C uno de los testigos. Según declaró, se enteró del hecho a la mañana siguiente por la Policía. “No conozco de armas”, respondió cuando el fiscal Sale le preguntó si podía reconocer el arma. “Yo trabajo todos los días, no tengo nada que ver en nada. Él vino para mi casa”, contó. El testigo dijo que ese acontecimiento fue a la noche.

Luego de varias preguntas por parte del fiscal y de los abogados presentes en la audiencia a este testigo, procedieron a llamar a la siguiente testigo.

Por su parte, una experta en bioquímica forense, detalló su actuación en la realización de las pericias químicas hechas a las prendas de vestir secuestradas a los acusados. El médico forense que realizó la autopsia explicó que la víctima presentaba cuatro heridas de arma de fuego, tres de ellas en la zona del abdomen. Los jueces Alejandra Balcazar, Isolina Apás Pérez de Nucci y Bernardo L’Erario, determinaron que este miércoles se exhiba un video del mortal ataque captado por una cámara de seguridad. Además, harán su declaración dos testigos más y se pasará a la recepción de otras pruebas. Según dijo la jueza, este jueves posiblemente haya alegatos de cierre.

El caso

El 26 de febrero de 2021, cerca de las 21, en las inmediaciones de las calles La Rioja y Miguel Ángel Torres, el vendedor fue abordado por la pareja acusada (Santana y Frías), quienes estaban en motocicleta. El hombre conducía el rodado y la mujer iba como acompañante.

El delincuente desde su motocicleta, amenazó con un arma al hombre, quien también estaba armado. En esos momentos, el ladrón comenzó a disparar contra el vendedor quien recibió varios impactos que le causaron la muerte.