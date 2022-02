Michetti y Alonso en lamira por una polémica

Una supuesta llamada de la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti, a la ex jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para deje de investigar a “un amigo” dejó expuestas a las dirigentes.

En al menos tres audios que fueron difundidos en radios se puede escuchar un presunto pedido de la ex vicepresidenta. “Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró. Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”, se escucha en el material atribuido a la compañera de fórmula de Mauricio Macri.

Antes de esos mensajes, hubo una denuncia impulsada desde la Oficina Anticorrupción contra la Anses por la supuesta contratación irregular de una agencia, para distribuir publicidad oficial del organismo durante el kirchnerismo. Esa denuncia, por negociaciones incompatibles, también recayó sobre “el amigo”.

En relación a este caso el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que la ex vicepresidenta “estaba traficando influencias” a favor de Gabriel Pino, un allegado suyo.