Incidente por un espejo: una mujer denunció que fue atacada por otra mujer en la vía pública

Un incidente en la vía pública tuvo como protagonistas a dos mujeres tucumanas. Johana Loto, de 33 años, dijo que en la tarde del sábado fue víctima de una agresión mientras iba en su moto por las calles del centro tucumano. Detalló que la conductora de un automóvil la acusó de haber rozado con la moto el espejo retrovisor y que, por esa razón, la persiguió varias cuadras y que, al alcanzarla, le cruzó el vehículo, la insultó y la roció con gas pimienta.

La mujer detalló que sufrió varias lesiones. “Me quemaba la piel. Comencé a tener dificultad para respirar, náuseas, no podía ni abrir los ojos”, afirmó. La violenta reacción derivó en que la motociclista tuvo lesiones en el rostro, en los brazos e irritación en los ojos.

Por un costado

El sábado, alrededor de las 19.20, Johana Loto dijo que circulaba por la calle Ayacucho y al llegar al semáforo de Crisóstomo Álvarez el tráfico estaba detenido, acomodó el espejo de su moto para pasar “lentamente” por al lado de un auto Peugeot 3008 negro.

“Cuando el semáforo da el verde, doblo hacia Crisóstomo y una cuadra después me aparece esta desquiciada de 48 años, más o menos, robusta, insultándome y diciendo que con mi espejo toqué el espejo de su vehículo, cosa que jamás pasó”, precisó.

Insultos y amenazas

La mujer negó el golpe y le respondió que si hubiera sido así, “le hubiera pedido disculpas, a pesar de que estaba perfecto su retrovisor”. Luego retomó la marcha en la moto. Sin embargo, la automovilista la siguió y al ponerse a la par, la insultó y la amenazó de muerte. Al llegar a Crisóstomo Álvarez 321, a unas siete cuadras de donde comenzó el altercado, la quiso chocar.

“Me tira el auto impidiendo mi paso y yo empiezo a tratar de orillarme para no caer -dijo en sus redes sociales-. Mientras, en su mano tenía preparado el gas pimienta. “Gritaba sacada. Yo tenía puesto mi casco, lo que me ‘ayudó’ a que no sea peor. Al frente del lugar había un agente de Tránsito, quién le grita que se detenga, le toca el silbato y ella huye”.

La agresión le ocasionó lesiones en el rostro, los brazos, el pecho e irritación en los ojos. “Me quemaba la piel. Comencé a tener dificultad para respirar, náuseas, no podía ni abrir los ojos”, detalló. En su cuenta de Facebook, calificó a la conductora del Peugeot como “una psicópata” que la persiguió “hasta lograr su objetivo de dañar”. En diálogo con medios locales, dijo que ya fue identificada y que vive cerca de su domicilio.