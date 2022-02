Eliminatorias: Brasil-Argentina se juega

Pasaron más de cinco meses para que la FIFA se expidiera sobre el partido entre Brasil y Argentina que resultara interrumpido por las autoridades sanitarias brasileñas. Aunque se había especulado con que se le iba a dar por ganado el encuentro a la Selección de Lionel Scaloni, finalmente el ente rector del fútbol mundial ordenó que el partido efectivamente se juegue en sede neutral y aplicó sanciones a ambos equipos. En ese sentido, Argentina resultó más perjudicada, ya que no solo deberá desembolsar una fuerte suma en dólares, sino que además recibió sanción disciplinaria de dos fechas para Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero por no cumplir el protocolo sanitario impuesto en Brasil (no informaron que venían desde Inglaterra).

Cabe recordar que el encuentro, correspondiente a la sexta fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar, se suspendió a los cinco minutos de juego cuando autoridades sanitarias locales ingresaron al Arena Corinthians de San Pablo, alegando que algunos jugadores argentinos habían infringido el protocolo al no consignar de dónde provenían y realizar la cuarentena correspondiente.

Dado que el personal que ingresó lo hizo por la fuerza y sin autorización, se rumoreó que la FIFA castigaría dicho atropello dándole por perdido el partido a Brasil. Sin embargo, se resolvió castigar a ambos. Brasil perdió la condición de local para el encuentro (aún no se fijó cuál será la sede neutral) y deberá abonar una multa de 540.000 dólares por “infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público”, detalla el informe desde la entidad que preside Gianni Infantino.

Por el lado argentino, los jugadores involucrados deberán purgar dos fechas de suspensión, y el monto a desembolsar será de 216.000 dólares por “el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación”, según revela el informe. Cabe recordar que los cuatro jugadores habían sido habilitados por Conmebol y la FIFA. Además, a ambos seleccionados se les aplicó un pago extra de 50.000 dólares por “la suspensión del partido”. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anticipó que apelará la medida. “Me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA. Nuestra prioridad es la Selección Argentina siempre”, anunció.

El abogado de la entidad, Andrés Patón Urich, comentó: “no es el fallo que esperábamos. Hay que ver por qué sancionaron a los jugadores. No le encontramos justificativo. Una vez que estén los argumentos, vamos a apelar”, cerró.