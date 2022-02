Tenis: les da rienda a las históricas

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, lamenta no haber podido estar en Tucumán presenciando los dos torneos ITF W25 que se jugaron en las canchas de Tucumán Lawn Tennis y de Las Lomitas. A la distancia, el ex tenista que orienta el destino del “deporte blanco” desde 2018 contó que le dijo a Mercedes Paz: “es una lástima que hayan coincido con los ATP de Buenos Aires y de Córdoba. Lo que hay que hacer para la próxima es acomodar las fechas a fin de que pueda estar ahí también”.

El problema suena bien porque da cuenta de que en el país sobró tenis. Además, muestra el interés del dirigente de estar cerca de lo que vivió a lo largo de sus 14 años como tenista profesional. La agenda lo puso en aprietos, ya que en las últimas dos semanas el tenis tuvo acción internacional en tres provincias. “Antes no pasaba esto de que nos llaman para hacer torneos tanto de hombres como de mujeres. Es una situación que logramos revertir en nuestra gestión. Siempre había diferencia en la cantidad de torneos que se realizaban”, analizó Calleri.

Lo que pasó en Tucumán no fue fácil de lograr, reconoció el cordobés. “Lo digo con conocimiento. A veces las empresas dicen una cosa, pero cuando vamos a tocar las puertas para que apuesten por el tenis femenino, no les interesa. Pasó con firmas que pensamos que les podía llegar a interesar y lo primero que te dicen es: no, preferimos la Copa Davis o torneos de caballeros”, reveló el ex número 16 del ranking mundial. “Nosotros siempre apostamos por los dos, porque el trabajo que hacemos es el mismo para las damas y los caballeros”, aseguró Calleri.

Los dos torneos que se disputaron en “El Jardín de la República” formaron parte del calendario de la International Tennis Federation (ITF). La bitácora de viaje de las tenistas tiene destinos múltiples en este tour que les permite sumar puntos para acercarse a los circuitos de mayor jerarquía, que son dirigidos por la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés).

El económico es un factor que, como la rival que se enfrenta en la cancha, es minuciosamente estudiado por las jugadoras. Los esfuerzos que hace la AAT tienen como objetivo allanar lo más posible el camino. Con la disputa de certámenes de éste nivel, Calleri entiende que en gran parte esa meta se concretó. “Nos interesa generar el recurso económico necesario para concretar los torneos y que las chicas no tengan que viajar a Europa. Es menos costoso para ellas competir en Sudamérica”, explicó.

Vale pegarle un vistazo al calendario ITF en los dos primeros meses del año a partir de lo que marca Calleri. En esta parte del continente, entre el 10 de enero y el 6 de febrero se jugaron cinco torneos que entregaron cada uno 25.000 dólares en premios. Brasil fue escenario de tres de ellos, y Tucumán de los restantes. María Lourdes Carlé fue la argentina que mayor provecho le sacó a la programación al jugar en todos. Incluso, la bonaerense ganó la corona en dobles de la Copa LA GACETA, en Las Lomitas, acompañada por otra compatriota, Julieta Estable. Otro dato alentador es que 49 jugadoras de bandera argentina compitieron en los certámenes tucumanos.

“Levantar el tenis argentino femenino era importante. Lo sigue siendo. Queríamos darle la importancia que merecía porque siempre se dejó de lado, como en un segundo plano”, estableció su percepción Calleri. Con esa intención, el ex jugador convocó a las jugadoras que marcaron el tenis argentino, entre ellas Mercedes Paz. La propuesta de Calleri a “Mecha” fue ser capitana de la selección argentina que representa al país en la “Billie Jean King Cup”. Ella fue la que generó la intensa movida tenística también. “Yo quiero que el tenis femenino esté manejado por ellas y que se ocupen las que han sido parte de la historia. Por eso las quise involucrar y que tomen las riendas”, fue contundente Calleri.

Eso se percibió en hechos concretos en Tucumán con visitas de ex jugadoras. La ex número uno del mundo en dobles, Gisela Dulko, fue una de ellas. Florencia Labat, Inés Gorrochategui, también respondieron a la invitación de su amiga. La llegada de Gabriela Sabatini para la premiación de la “SMT Cup” fue el punto cumbre, tan importante como que los dos torneos internacionales se hayan podido jugar en Tucumán. “Yo las dejo trabajar tranquilas. Por supuesto que tienen todo el apoyo institucional y cuando me necesitan, yo estoy para trabajar con ellas”, aclaró el titular de la AAT.

Paz, Sabatini, Dulko, Gorrochategui, Labat y Calleri mismo tienen algo en común en esta etapa de vida con sello de ex deportistas. “Lo que hacemos, lo hacemos por amor al tenis. Tanto al resto de los chicos como a mí, este deporte nos dio mucho. Lo que cada uno puede hacer desde su lugar hace que devolvamos un poco todo lo que nos dio como tenistas”, concluyó Calleri.