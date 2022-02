Yerba Buena: el MuniBus fue un éxito de convocatoria

Alicia, vecina de 80 años, subió a hacer un diagnóstico en el MuniBus que comenzó a circular ayer en Yerba Buena, uniendo la zona norte con la sur. Recordó que hace mucho más de 25 años ya existía en la “ciudad jardín” un transporte diferencial que “funcionaba de mil maravillas”. Añadió que decidió subirse porque le interesaba conocer el recorrido, ya que tiene amigas que viven en otra zona y muchas veces no consigue medio de movilidad para regresar a su casa. “Tengo la comodidad de que para justo al frente de casa. Así que dije: ‘voy a ir a ver’. Traje mi libretita y anoté incluso los precios de los abonos”, expresó. Hizo hincapié en la importancia de la educación y el cuidado. “Tienen que tenerlos cortitos a los pasajeros porque enseguida empiezan a escribir y a dañar. Está hermoso, pero hay que cuidar”, sostuvo.

El propósito del nuevo servicio municipal es facilitarles el traslado a las personas dentro de la ciudad. El MuniBus comienza a circular los días de semana a partir de las 6.45 hasta las 23, y los fines de semana de 8 a 14. Las paradas son cada cuatro cuadras, porque al ser un transporte diferencial la idea es cubrir el recorrido en un lapso de media hora. Además, cerca de ellas estarán ubicados los puntos de venta de los tickets a partir de la semana que viene, en almacenes, quioscos y librerías. El costo del boleto será de $70 para usuarios en general y de $35 para escolares (debe gestionarse en tesorería del shopping viejo, primer piso), y las personas que presenten el carnet de discapacidad podrán viajar gratis. Los minibuses tienen capacidad para transportar 19 personas sentadas y seis paradas. Ayer, día del debut del servicio, hasta llegaron a subirse 30 entusiastas pasajeros (no cabían tantos) y algunos ascendían para ver el recorrido y las paradas.

Sandra González, empleada de Seguridad Vial que acompañaba el recorrido, contó que en principio la ruta del minibús contempla las escuelas Abejitas, Thames, Los Pinos y La Cañada. Pero la intención es que crezca y abarque más áreas. “Es una solución para los niños que van a estas escuelas porque ahora gastan un solo un pasaje; antes usaban dos”, dijo.

Resaltó que para ser el primer día en funcionamiento (esta semana el paseo es gratuito) tuvo muy buenos resultados y los yerbabuenenses lo recibieron muy conformes. “Guiamos el recorrido para darles confianza a los pasajeros, indicarles dónde están las paradas y los puntos de venta. La gente está muy entusiasmada, mayormente las personas que viven por la zona de la Solano Vera y que trabajan para el otro lado, por la Presidente Perón”, comentó. Se informó que próximamente se colocará un sistema de localización a los minibuses para que los pasajeros puedan conocer su ubicación. Y en cada parada colocarán carteles que contengan los horarios, el recorrido y los puntos de venta.

Andrea Bustamante se desempeña como chofer de taxi y desde ayer también lo es del minibús. Es la única mujer. “Cuando me llamaron me dijeron que querían que sean todas mujeres pero no hubo muchas postulantes” aseguró. En total hay siete choferes, entre ellos Bustamante, que se turnan y van rotando en los dos micros.

Otra pasajera, Hima Málaga, hizo una comparación con los ómnibus “tradicionales”: “me parece que este proyecto hecho realidad es muy importante dado que la línea 100 y 105 tienen mucha demora en el recorrido y muchas veces no llegan hasta donde deben hacerlo, dejando mucha gente en la parada”. Y subrayó que en varias ocasiones la espera se alarga hasta dos horas y el ómnibus no llega. “Esto es algo que facilita mucho un transbordo; aparte, esta primera semana es gratuito”, resaltó.

Agregó que “la demora del 100 es de aproximadamente una hora y media; en el caso del 105 hay nada más que dos choferes que hacen todo el trayecto durante el día, o sea que la demora es de tres a cuatro horas”. También planteó que “lo peor que pudo hacer la Municipalidad capitalina fue cambiar el recorrido de la línea 102 para descongestionar la Crisóstomo Álvarez. Ahora va por General Paz y si alguien quiere ir al centro tiene que caminar seis cuadras. Ese cambio que hicieron fue terrible”.

La novedad de ir de un lado a otro

Otro de los choferes de los minibuses, Ricardo Dudunetz , observó que hubo sensaciones encontradas entre el pasaje: “es algo nuevo. Se publicó la noticia y hoy la gente sale a dar una vuelta para conocer el recorrido; están todos entusiasmados. Si bien no se respetan los horarios en las otras líneas de colectivos, el grave problema de Yerba Buena es que, hasta hoy, no había un colectivo que una la parte sur con la parte norte. El drama es que hay personas que viven en zona sur y trabajan en zona norte, tenían que tomar dos colectivos o caminar hasta la Perón y pasar para el otro lado”. (Producción periodística: Graciela di Vico)

La ruta: “hasta hoy no había un colectivo que una la parte sur con la norte”

En esta primera etapa, el minibús conecta la parte sur con la parte norte, desde Country Las Praderas hasta Las Lanzas y Florida, pasando por la Plaza Vieja, Solano Vera, Aconquija, Saavedra Lamas, Avenida Presidente Perón (Unsta, Gómez Pardo, Open Plaza) y luego bajando por Salta (shopping del Solar), y Güemes hacia el sur.