Cartas de lectores V: descuentos indebidos a docentes

Lamentablemente no es la primera vez que los empleados públicos, particularmente los docentes somos víctimas de aprovechadores que valiéndose de vaya a saber qué métodos y complicidades nos hacen descuentos indebidos que aparecen en nuestras boletas de sueldos. Lo más triste es que esos descuentos No fueron autorizados por nosotros, me refiero a un descuento que aparece a nombre de “Gestiones F y F “ y que una vez que nos damos cuenta transcurrieron tres meses, después comenzamos a averiguar y nos enteramos que es una firma que desconocemos qué servicios presta con casa central en Buenos Aires, y con su sucursal en Tucumán, se debe concurrir a dar de baja mediante nota, y también mediante nota pedir el reintegro de lo descontado, todo ello supone un gasto extra para quienes residimos en el interior, sin contar el tiempo que insume dichos trámites. Sería importante que el Defensor del Pueblo pueda actuar de oficio y tomar medidas para beneficio de los docentes afectados.

Adolfo E. Pérez

Manzana B3 Casa 11. B° San José

Bella Vista