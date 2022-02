Cartas de lectores IV: San Martín

El día 3 de febrero se cumplió el 209 aniversario del combate de San Lorenzo, bautismo de fuego del regimiento de Granaderos a Caballo y de su jefe: José Francisco de San Martín y Matorras. Este combate librado entre fuerzas argentinas (granaderos) y españolas(milicia urbana de Montevideo) fue el único combate que libraron en territorio argentino tanto el regimiento de Granaderos a Caballo como su creador, el entonces coronel José de San Martín. Ese día, 125 granaderos y 50 milicianos de Santa Fe enfrentaron a 250 hombres de la milicia urbana, con una victoria de las fuerzas patriotas sobre las de España. La grandeza de San Martín es tal que puede sobreponerse a la ignorancia, la desidia y el descuido de aquellos que deberían honrarlo. En pleno acto de homenaje al Padre de la Patria, todos los presentes advirtieron que en el mástil de la plaza San Martín, ubicado frente a la estatua de bronce del prócer a caballo... ¡no había bandera! Las disculpas y las excusas serán algunas creíbles, otras no tanto; que las vacaciones, que… etc, etc. Para tratar de justificar lo injustificable, que no alcanza con declamar el amor a la Patria, que con los pequeños actos de todos los días es donde se lo muestra.

René Carlos Roncedo

