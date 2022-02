Cartas de lectores III: la mirada del chancho

LA GACETA, con su preciso informe , con foto de media página, sobre la maraña de cables que surcan el espacio aéreo entre el cielo y la tierra tucumana, me llevan a recordar los consejos de un gran visionario, José Ortiz, español de nacimiento, tucumano de crianza y por suerte mi suegro, “ jamás se confíe en la persona que mira el suelo cómo los chanchos, en cualquier momento le va a clavar los dientes” .Son tantos los sinsabores , las injusticias y es tan dura la vida, que sin darnos cuenta agachamos la cabeza y no miramos hacia arriba. Un poco incrédulo, hice un pequeño recorrido y la verdad que es un desastre, una media sombra, o un cielorraso de cablerío, que aparte de quitarle la visión a las pocas bellezas arquitectónicas que quedan en pie, son un verdadero peligro, da lo mismo que sean conductores de alta tensión, teléfono, fibras ópticas, claveles del aire, árboles sin podar, cables en desuso, alumbrado público o desagües de aire acondicionado, todo va en un mismo paquete. Pero como decía don José, no todo está perdido, nuestra criticada Plaza Independencia la pegó en una, enterraron tantos kilómetros de cables, que nada se ve, “ ojos que no ven corazones que no sienten”. Den un plazo, y corten, la única forma que aparezcan los dueños irresponsables.

Francisco Amable Díaz

[email protected]