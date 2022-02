Cartas de lectores I: Humedal Los Pizarro

Se define un humedal como un ecosistema formado por uno o más cuerpos de agua permanente o estacional, de poca profundidad y áreas ribereñas inundables o no inundables. Puede ser natural o artificial. En el Sur de la provincia tenemos un humedal artificial: la presa de embalse de Los Pizarro. Está ubicado en el departamento La Cocha, a 527 msnm; tiene una superficie de 45,16 hectáreas y está situada en el piedemonte de las cumbres de Los Llanos, a 6 km de la ciudad de La Cocha. Se abastece de las aguas del río San Ignacio mediante un canal de hormigón que funciona a cielo abierto. Se trata de un embalse construido con tierra compactada mecánicamente. Posee un núcleo central de suelos cohesivos, filtros de arena y los taludes aguas arriba y abajo están protegidos de la acción erosiva por material pétreo de diversos tamaños y granulometría. Fue construida y habilitada en la década del 70 y actualmente se encuentra en un estado de deterioro y abandono lamentable. Se puede observar: 1) Falta de mantenimiento de los canales de fuga y entrada 2) Igual situación tienen la torre con reja, las compuertas y los elementos mecánicos y accesorios 3) Erosión hídrica en varias partes del coronamiento 4) Residuos sólidos urbanos esparcidos. Uno de los riesgos que tienen las presas de tierra es la filtración, ya que puede comprometer la integridad estructural de la instalación hídrica, por lo que requiere especial atención y control. En el humedal se observa la presencia de garzas, patos, Martín pescador, pequeños mamíferos, insectos, una importante fauna ictícola, etc. Es un ecosistema acuático que contiene una importante biodiversidad, que amerita ser protegida y preservada. Mediante Resolución 084-955-DP (19/03/19), la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dirección Provincial del Agua y a la Dirección de Recursos Hídricos que regularicen la situación (a la fecha, sin respuesta). El embalse esta dentro de la jurisdicción de la comuna de San Ignacio y Los Pizarro y por lo tanto debe también ser de interés y formar parte de la gestión de la delegada comunal del pueblo. Tiene la obligación constitucional de hacerlo. En Tucumán hay 12 humedales (siete artificiales y cinco naturales) pero no hay una ley de protección

Juan Francisco Segura

