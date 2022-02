Qué ver en CCC Go, Mubi, Qubit TV, Cine,ar Play, Blim TV, Acorn TV, Disney+ y Neflix

CCC GO

Duft (Golden, a las 16.46)

Luego de descubrir que sus compañeras de clase la llaman la ‘Duff’, sigla en inglés para gorda y fea, a sus espaldas, una estudiante de último año decide reinventarse, derrocando así el orden social establecido de la escuela.

El hobbit inesperado (Cinecanal, a las 18)

Un anciano hobbit Bilbo Bolsón está punto de cumplir 111 años, y decide escribir para su sobrino Frodo la narración completa sobre el inesperado viaje en el que se embarcó hace sesenta años. Comienza narrando la historia del fabuloso reino enano de Erebor, bajo la Montaña Solitaria, en la que los enanos extraían metales preciosos bajo el reinado de Thrór, el rey bajo la montaña. El hobbit: un viaje inesperado es la primera de las tres partes en las que se ha dividido la novela.

Avalancha: desastre en la montaña (Space, a las 22)

Los cuatro miembros del Comando de Escalada del Everest de China se enfrentan a la montura más difícil. Están en su quinto intento y sus fracasos anteriores les han dejado con poca fuerza. El prólogo está ambientado en 1960. Tras un ascenso plagado de contratiempos, unos montañistas chinos acceden por primera vez a la cima del Everest desde la ladera norte. Su hito es celebrado por toda la sociedad de su país, pero como han perdido la cámara en medio de una avalancha de nieve no han obtenido un registro fotográfico en la cumbre.

MUBI

Anunciaron tormenta

Eweera, uno de los últimos reyes de la tribu Bubi en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, y una espina para los poderes coloniales españoles, murió en 1904 en extrañas circunstancias. Este caso sin resolver se ha reabierto más de un siglo después, empezando por la ascendencia de Eweera en el trono y llegando hasta las últimas consecuencias de su desaparición. Los documentos de archivo son la base de esta investigación, pero incluso así quedan algunas dudas sin resolver. Es un axioma que aquí se ha trasladado al mundo visual en forma de fotos históricas, voces en off y de una historia de investigación que es a la vez una acusación del colonialismo y un estudio sobre todo lo que representó.

QUBIT TV

Amor en la hierba

Sabine está cansada de su amorío con Simon, un pintor casado. Cuando su amiga Clarisse le presenta a su primo Edmond, un joven y rico abogado de París, Sabine decide que él será su esposo, si es que logra convencerlo. Segunda entrega de las “Comedias y proverbios” de Éric Rohmer, una serie de seis películas que realizó el director de la Nouvelle vague durante la década del 80. ‘Amor en la hierba’ es una de las comedias románticas más encantadoras y sencillas del director, quien construye a sus personajes con inteligencia y atención al detalle en sus comportamientos, algo que los vuelve impredecibles y que dota a la película de una espontaneidad y un tipo de realismo que se aparta radicalmente de los estereotipos del género.

CINE.AR PLAY

Arreo

Documental sobre Eliseo Parada y su esposa, puesteros trashumantes del sur de Mendoza. Ellos deben enfrentar la amenaza que representa el progreso para su única fuente de sustento, y la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo más sus propios hijos mantendrán esta tradición pastoral, transmitida de generación en generación.

BLIM TV

Amor dividido

Abril y Max creían tener una vida hecha, hasta que el destino decidió cambiarla radicalmente, para unirlos en medio de la soledad y la decepción. Conoce la importancia del amor a la familia y cómo las personas pueden aprender de sus errores para salir adelante. star+ snow dropLa historia transcurre a finales de los 80, un momento de gran relevancia histórica para ese país, cuando marchas masivas presionaron a la dictadura a ceder el poder para convocar elecciones presidenciales. En ese contexto, Eun Yeong- ro (Jisoo) es una joven universitaria que descubre accidentado y empapado de sangre, a un prestigioso estudiante llamado Lim Soo-ho (Jung Hae-in). Con la intención de ayudarlo, ella lo lleva al dormitorio que comparte con sus compañeras, dando comienzo así a una inesperada historia de amor. Snowdrop es un melodrama-romance ambientado en Seúl, en 1987.

ACORN TV

The drowning

Es una serie thriller que sigue la historia de Jodie Walsh, una madre con depresión, pero consumida por la esperanza de que su hijo desaparecido durante un picnic aún pueda estar vivo. Un día, cree que ha visto a su hijo desaparecido, por lo que comienza a obsesionarse y seguir al adolescente que cree que es su hijo. Consigue saber dónde vive y a qué escuela va, pero cuando la policía y su exmarido descartan su apasionada convicción de que se trata realmente de su hijo, Jodie decide tomar las riendas del asunto y meterse en las vidas de este chico y la de su padre, Mark Tanner.

DISNEY+

El jorobado de Notre Dame

Para algunos una de las películas más oscuras de Disney; para otros, toda una obra de arte. El jorobado de Notre Dame, con una de las mejores bandas sonoras de los clásicos de Walt Disney, narra la historia del jorobado del famoso campanario de la ciudad parisina. Abandonado cuando era un bebé, el único afecto que conoce Quasimodo es el del oscuro juez Frollo y sus tres divertidas amigas las gárgolas. Discriminado y rechazado por la sociedad, encontrará sosiego y aceptación en la bella Esmeralda, una gitana de la ciudad a la que la vida no se lo ha puesto fácil. Sin embargo, el amor, en esta ocasión, será un contratiempo más.

NETFLIX

Are you the one: el match perfecto (t.4)

En Maui, 20 solteros buscan el amor para llevarse el premio. Cuando las chispas vuelan, los conflictos románticos amenazan con derrumbarlo todo.En el programa un grupo debe vivir juntos y encerrados en una casa, sin acceso a internet ni redes sociales por varias semanas para encontrar a su media naranja para ganar un premio de 150 mil dólares.