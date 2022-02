Carolina Losada se enojó con feministas luego de que la foto de su escote se volviera viral

Carolina Losada asistió recientemente a la inauguración de un sanatorio en Rosario en el marco de su agenda como senadora nacional por la provincia de Santa Fe. A pesar de que se trataba de una visita laboral, el momento se replicó miles de veces en las redes sociales por otros motivos.

Una vez en el establecimiento médico de la ciudad de Funes, Losada compartió unos momentos con el padre Ignacio Peries, donde posó junto a él y a otras personas. El instante quedó capturado en una foto que instantáneamente se viralizó debido a los comentarios de los usuarios por la vestimenta de la senadora.

Lejos de contenerse, miles de usuarios se dispusieron a analizar las prendas que Losada y emitieron fuertes críticas al escote de la blusa que llevaba puesta.

El nombre de la representante de Juntos por el Cambio se volvió tendencia en los buscadores y la funcionaria decidió escribir un descargo ante el incómodo momento que la tenía como protagonista.

“Fui a la inauguración de un sanatorio en Funes, tenía un top escotado, pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me dio su bendición y al agacharme se me corrió todo. Un medio me saca la foto”, explicó Losada sobre la secuencia de los hechos.

La rosarina manifestó su enojo por lo sucedido e hizo un llamado a la reflexión. Cuestionó los motivos que la llevaron a estar bajo todas las miradas y calificó el episodio de “arcaico”.

"Ser trending topic por algo así me parece arcaico, raro, ya que no se me ve más que un escote pronunciado", dijo. En contraposición, pidió que se concentre la atención en otros asuntos como “la inseguridad” y “el papelón internacional de nuestro presidente”.

“Hay muchos problemas graves, para hablar de esto, pero evidentemente alguien quiere tapar estos problemas y me usaron a mí. Al que no llega a fin de mes le importa poco si a una senadora se le corrió el escote”, agregó.

Losada aprovechó la ocasión para lamentar la falta de apoyo de otras mujeres en el momento en que fue víctima del bombardeo virtual. “Hay una doble vara, porque a mí me estaban juzgando por cuánto muestro o cuánto no muestro”, consideró.

“No necesito que me defiendan, no me gusta la doble vara, a algunas la defienden y a otras, no. Hubiera estado bueno que me defiendan, hubiera sido coherente, pero no me desvela que lo hagan”, cerró.